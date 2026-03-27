อุตุฯ เตือนอากาศร้อนจัด ! “อ.เมือง จ.ตาก” ทำสถิติใหม่ พุ่งสูงสุด 41.4 °C

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (27 มี.ค. 69) คาดว่าประเทศไทยทุกภาคมีอากาศร้อนตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง ลดลง
โดยมีเพียง 6 จังหวัดติดอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงภัยปานกลาง คือบึงกาฬ ชัยภูมิ นครราชสีมา นครนายก จันทบุรี และตราด ขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ (26 มี.ค. 69) วัดได้ 41.4 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมือง จ.ตาก ทำสถิติใหม่ของปีนี้อีกครั้ง
☀️ อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทย เมื่อวานนี้ (26 มี.ค. 69) วัดได้ 41.4 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมืองตาก จ.ตาก
☀️ อุณหภูมิสูงสุดบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วานนี้ (26 มี.ค. 69) วัดได้ 38.5 องศาเซลเซียส ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (27 มี.ค. 69) :
ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าว ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วย
😷 ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า :
ในช่วงวันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยในช่วงวันที่ 28 – 29 มี.ค. 69 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 27 - 29 มี.ค. 69 มีฝนน้อยและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 69 ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมียังคงมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
🛰️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วย ตลอดช่วง
สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 26 - 27 มี.ค. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 1.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขนาด 4.2, 2.4, 3.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด