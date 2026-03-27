เติบโตไปพร้อมกัน!! Double A ขับเคลื่อนองค์กร ด้วย “คุณภาพ x ความยั่งยืน” ตามแนวคิด “Better Paper, Better World”

เมื่อ “กระดาษ” ไม่ได้เริ่มที่โรงงาน “Double A” กับโมเดลธุรกิจที่ออกแบบให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน จากต้นกระดาษของเกษตรกรไทย สู่แบรนด์ที่ส่งออกกว่า 130 ประเทศทั่วโลก บทพิสูจน์ธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่คือการออกแบบทั้งระบบให้คนและโลกเติบโตไปพร้อมกัน
ในอุตสาหกรรมที่มักเริ่มต้นจาก “โรงงาน” Double A เลือกเริ่มจาก “คำถาม” ไม่ใช่คำถามว่าจะผลิตกระดาษให้ดีขึ้นอย่างไร แต่เป็นคำถามที่เรียบง่ายเพียงข้อเดียวว่า “จะทำอย่างไรให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น” คำถามนี้เอง ที่ค่อย ๆ กลายเป็นรากฐานของธุรกิจและหล่อหลอมเป็นแนวคิดที่ Double A ใช้ขับเคลื่อนองค์กรมาโดยตลอด คือการเดินไป พร้อมกันของ “คุณภาพ” และ “ความยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด Better Paper, Better World
๐ จุดเริ่มต้นจากรายได้ที่มั่นคงของเกษตรกร สู่ “ต้นกระดาษ”
แทนที่จะเริ่มต้นจากกระบวนการผลิต Double A เลือกเริ่มจาก “ความตั้งใจที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น” นำไปสู่คำถามต่อว่า “จะมีพืชเศรษฐกิจชนิดใดที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงได้จริง” และในขณะเดียวกันก็ “เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน” คำตอบไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น แต่เป็นผลจาก “การวิจัยและพัฒนาที่ต่อเนื่อง” ผ่านการทดลองมากกว่า 2,500 สายพันธุ์ จนเกิดเป็น “ต้นกระดาษ” (Purpose-Grown Paper-Tree) ที่สามารถเติบโตได้ดีในหลายสภาพพื้นที่ และให้เส้นใยที่มีความหนาแน่นและสม่ำเสมอ จนกลายเป็นจุดตั้งต้นของระบบทั้งหมด
๐ ควบคุมคุณภาพทั้งระบบ ตั้งแต่ไม้ต้นแรกถึงกระดาษทุกแผ่น
Double A ไม่ได้มองโรงงานเป็นเพียงสถานที่ผลิต แต่เป็น “ระบบ” ที่ต้องเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน โรงงานในรูปแบบ Integrated Mill จึงถูกพัฒนาขึ้นในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี บนพื้นที่กว่า 650 ไร่ เพื่อให้ทุกกระบวนการทำงานสอดประสานกัน ตั้งแต่การผลิต การจัดการน้ำ ไปจนถึงพลังงาน โดยประกอบด้วย โรงงานผลิตเยื่อ 2 โรง กำลังการผลิตรวม 590,000 ตันต่อปี และโรงงานผลิตกระดาษ 4 โรง กำลังการผลิตรวม 745,000 ตันต่อปี ซึ่งทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมไม้ การผลิตเยื่อ ไปจนถึงกระดาษสำเร็จรูปในทุกแผ่น
๐ จากระบบการผลิต สู่การจัดการน้ำและพลังงานอย่างครบวงจร
ภายในระบบเดียวกันนี้ น้ำไม่ได้ถูกใช้แล้วจบ แต่ถูกบริหารจัดการผ่านอ่างเก็บน้ำขนาดประมาณ 1,200 ไร่ ที่สามารถกักเก็บน้ำได้ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝนในฤดูน้ำหลาก นำมาใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ และหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการบำบัดส่งไปรดน้ำที่แปลงเพาะชำต้นกระดาษ ขณะที่ของเหลือใช้จากการผลิต เช่น เปลือกไม้ เศษไม้ และลิกนิน จะถูกนำกลับมาใช้เป็นพลังงงานชีวมวล (Biomass) ส่งเข้าโรงไฟฟ้า และเสริมด้วยพลังงานสะอาดจากโครงการ Floating Solar Cell ที่ติดตั้งอยู่บนผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 157 เมกะวัตต์ รวมถึงการใช้ EV Truck Fleet สำหรับขนส่งวัตถุดิบและสินค้าไปยังท่าเรือ และศูนย์กระจายสินค้า ทุกองค์ประกอบเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียว
“ความยั่งยืนสำหรับเรา ไม่ใช่สิ่งที่แยกออกจากธุรกิจ แต่เป็นวิธีคิดตั้งแต่ต้นน้ำที่ทำให้การเติบโตเกิดขึ้นอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คุณภาพของ Double A ไม่ได้เริ่มที่เครื่องจักร แต่เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ และถูกส่งต่อ ผ่านทั้งระบบการผลิต” นายจตุพร ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหาร บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กล่าว
๐ จากโรงงานเดียว สู่การยอมรับในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก
ในมุมของ Double A “กระดาษ” ไม่ใช่จุดเริ่มต้น แต่เป็นปลายทางของกระบวนการทั้งหมด เส้นใยจากต้นกระดาษที่มีความหนาแน่นสูงถึง 30 ล้านเส้นใยต่อกรัม ทำให้กระดาษมีความเรียบ พิมพ์คมชัด และรองรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ปัจจุบัน Double A ส่งออกไปกว่า 130 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในตลาดระดับ Premium แม้มีราคาสูงกว่าคู่แข่ง แต่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
๐ Net Zero ไม่ใช่ปลายทาง แต่คือการปรับทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง
ในหลายอุตสาหกรรม “คุณภาพ” และ “ความยั่งยืน” อาจเป็นคนละเรื่อง แต่ในระบบของ Double A ทั้งสองสิ่งนี้ กลับเกิดขึ้นจากรากเดียวกัน ตั้งแต่ต้นกระดาษไปจนถึงการออกแบบโรงงาน ทุกขั้นตอนเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ทั้งคุณภาพของสินค้าและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม้ในระดับผลิตภัณฑ์ กระดาษหนึ่งรีมยังสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 12.5 กิโลกรัม ขณะที่องค์กรตั้งเป้าหมายสู่ Net Zero Carbon ภายในปี 2050 ซึ่งเร็วกว่ากรอบเป้าหมายของประเทศไทยถึง 10 ปี
๐ มากกว่ากระดาษ คือระบบธุรกิจที่ทำให้ ‘Better Paper, Better World’ เป็นจริง
เมื่อมองย้อนกลับไป เส้นทางการเติบโตของ Double A จึงไม่ใช่แค่เรื่องของกระดาษคุณภาพ แต่คือการออกแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าในทุกมิติ จากคำถามเล็กๆ เรื่องรายได้เกษตรกร และค่อยๆ ขยายออกมาเป็นระบบที่เชื่อมโยงตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ได้รับ ทั้งหมดนี้ถูกร้อยเรียงอยู่ในแนวคิดเดียว - Better Paper, Better World ที่เริ่มต้นจาก “ต้นกระดาษ” ./