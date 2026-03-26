ซีแอนด์จีฯ เล็งเปิดเยี่ยมชม “บ่อพักขยะ” พ.ค.69 หลังสรุปผล 22 เวทีชุมชน โครงการกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์ฯ หนองแขม

ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) สรุปผลการลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมชุมชนรอบโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาด 1,600 ตันต่อวัน ผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยรวม 22 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,192 คน สะท้อนการเปิดรับฟังและสร้างความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ความคืบหน้าโครงการฯ เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าชม “บ่อพักขยะ” หนึ่งในโครงสร้างหลักของระบบ ในเดือนพฤษภาคม 2569
นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของโครงการ ได้แก่ นายมานิต เตชอภิโชค และพล.ต.ท.สุนทร เฉลิมเกียรติ ที่ปรึกษาอาวุโสของโครงการ พร้อมด้วย นายขรรชัย อัจราวรรณ์ ผู้จัดการโครงการ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวม 22 ครั้ง ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,192 คน
“การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาด 1,600 ตันต่อวัน พร้อมอธิบายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และเปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อมูลได้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเข้าใจและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ”
การประชุมจัดขึ้นครอบคลุมชุมชนและหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ครอบคลุมพื้นที่เขตหนองแขม เขตบางแค เขตทวีวัฒนา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนในการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ การประชุมกลุ่มย่อยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถติดตามการดำเนินงานของโครงการได้ในทุกขั้นตอน
“บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชน เราจึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ทั้งการสื่อสารข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง”
นายเหอ หนิง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนพฤษภาคม 2569 บริษัทมีแผนเปิดให้ประชาชนเข้าชมศักยภาพของบ่อพักขยะของโครงการฯ ซึ่งเป็นบ่อพักขยะขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด
“เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล โปร่งใส และเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบในระยะยาว”