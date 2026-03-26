30 โรงงาน CPF รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ร่วมรับผิดชอบสังคมต่อเนื่อง

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2568 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมดี อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ มีสถานประกอบการของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จำนวน 30 แห่ง รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จากการขับเคลื่อนโครงการเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาในพื้นที่ มุ่งเน้น “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน “การเติบโตอย่างยั่งยืน” ยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท การสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็น DNA ของชาวซีพีเอฟ ขณะเดียวกันยังประยุกต์ใช้หลัก CSR-DIW ครอบคลุมความโปร่งใส จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และการเคารพกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และมาตรฐานสากล จนสะท้อนเป็นผลลัพธ์ผ่านโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างโครงการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโปทาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, โครงการซีพีเอฟอิ่มสุขปลูกอนาคต รร.อนุบาลหนองแค จ.สระบุรี และ รร.คลองบางน้ำจืด บางนา กรุงเทพฯ, โครงการสร้างฝันวัยเด็กเครือข่ายน้ำข้ามทุ่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, โรงงานพี่สู่โรงเรียนน้อง รร.โสตศึกษา จ.ชลบุรี, โครงการน้ำดื่มชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน อ.ธารเกษม จ.สระบุรี, โครงการซีพีเอฟสร้างชุมชนสุขภาพดี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, โครงการฟิตกับฟีตท่าเรือ และ โครงการใจถึงใจสู่ผู้สูงวัย จ.อยุธยา, โครงการ CPF Feed Sustain Plus เพื่อชุมชนยั่งยืน จ.พิษณุโลก, โครงการป่าฮักษาเมือง จ.ลำพูน, CPF Feed sustain plus เพื่อชุมชนยั่งยืน จ.สมุทรปราการ./