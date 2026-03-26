อุตุฯ เตือนอากาศร้อนจัดต่อเนื่อง ! “อ.เถิน จ.ลำปาง” ทำสถิติใหม่ พุ่งสูงสุด 41.1 °C

🎯กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (26 มี.ค. 69) คาดว่าประเทศไทยทุกภาคมีอากาศร้อนตอนกลางวัน ส่วนปริมาณฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ลดลง โดยมีเพียง 5 จังหวัดติดอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงภัยปานกลาง คือชัยภูมิ นครราชสีมา นครนายก จันทบุรี และตราด
☀️ขณะที่อากาศร้อนจัดพบว่า อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ (25 มี.ค. 69) 🌡️วัดได้ 41.1 องศาเซลเซียส ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของปีนี้
🌡️ขณะที่อุณหภูมิสูงสุดบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวานนี้ (25 มี.ค. 69) วัดได้ 38.5 องศาเซลเซียส ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (26 มี.ค. 69) : ร้อนจัด☀️
ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลดลง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าว ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วย
ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ร้อนจัดต่อเนื่อง☀️27-29 มี.ค. คาดมีฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง-ลูกเห็บตกบางแห่ง🌦️
ในช่วงวันที่ 25 – 31 มี.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยในช่วงวันที่ 27 – 29 มี.ค. 69 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ส่วนในภาคใต้มีฝนน้อยและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
🛰️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วย ตลอดช่วง
ส่วนสถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 25 - 26 มี.ค. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 2.4 , 3.8 , 4.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา และขนาด 1.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด