คึกคักสุดๆ!! "บรรทัดทองแฟร์" PMCU ยกระดับถนนคนเดิน ยาวต่อเนื่องถึงสงกรานต์

ผลตอบรับดีมาก!! สำหรับงานบรรทัดทองแฟร์ เทศกาลสตรีทฟู้ดและความบันเทิงกลางเมืองที่สร้างปรากฏการณ์ให้ย่านบรรทัดทองกลับมาคึกคักสุดๆ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแนวถนนบรรทัดทอง ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำ ร้านอาหารชื่อดังและสตรีทฟู้ดเจ้าดังต่างได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม สะท้อนถึงพลังของย่านบรรทัดทองที่ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสายกินของกรุงเทพฯ ได้อย่างชัดเจน
โดยการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้บทบาทของ PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในการสนับสนุนและพัฒนาพื้นที่ย่านบรรทัดทองอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ย่านแห่งนี้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ
เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในพื้นที่ยิ่งตอกย้ำถึงความสำเร็จของงานในครั้งนี้ อาทิ เสน่ห์ บรรดาศักดิ์ เจ้าของร้านเสน่ห์ลาบก้อย กล่าวว่า “อยากให้ทางจุฬาฯ จัดงานแบบนี้เรื่อยๆ เพราะช่วยให้ร้านค้าในย่านนี้ รวมถึงร้านของตัวเอง มีลูกค้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”
ขณะที่ ประพันธ์ กลั่นบิดา เจ้าของร้านท่าน้ำนัว มองว่า “บรรทัดทองไม่ได้เงียบอย่างที่เป็นข่าว และยิ่งเมื่อมีการจัดอีเวนต์ ก็ยิ่งช่วยดึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เข้ามา ทำให้บรรยากาศโดยรวมกลับมาคึกคักมากขึ้น”
ด้านธัญรดี สิรีเลิศ เจ้าของร้าน WOK WOK เสริมว่า “ตั้งแต่มีงานบรรทัดทองแฟร์ ก็รู้สึกได้ว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้น พร้อมขอบคุณทางจุฬาฯ ที่จัดกิจกรรมดี ๆ และหวังว่าจะได้เห็นงานแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต”
ไม่เพียงแค่เรื่องอาหาร ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมความบันเทิงและบรรยากาศสไตล์งานวัดกลางเมือง ที่ดึงดูดทั้งกลุ่มคนทั่วไป นักท่องเที่ยว ครอบครัว ให้เข้ามาใช้เวลาร่วมกัน เกิดเป็นภาพของพื้นที่เมืองที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม
ซึ่งความสำเร็จของบรรทัดทองแฟร์ ได้ตอกย้ำศักยภาพของการพัฒนาพื้นที่เมือง ให้เป็นจุดนัดพบใจกลางเมืองที่เชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ./