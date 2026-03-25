มุ่งยั่งยืน!! ซีพี แอ็กซ์ตร้า คว้า Top 5% ด้วย 88 คะแนน จาก S&P Global กลุ่ม Food & Staples Retailing

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก “แม็คโคร–โลตัส” ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน Corporate Sustainability Assessment (CSA) ประจำปี 2025 จาก S&P Global ในระดับ Top 5% ด้วยคะแนน 88 จาก 100 คะแนน ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing จากรายงาน The S&P Global Sustainability Yearbook 2026 สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีที่ผ่านมา ซีพี แอ็กซ์ตร้า เดินหน้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาศูนย์กระจายสินค้าและสาขาแม็คโคร–โลตัส รวมกว่า 1,384 สาขา ควบคู่กับการนำรถขนส่งพลังงานสะอาดมาใช้งานมากกว่า 300 คัน และการบริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบได้กว่า 31,700 ตัน พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 109,649 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมถึงการเก็บกลับขวดพลาสติกใช้แล้วจำนวน 2.2 ล้านขวด ผ่านสาขาแม็คโคร–โลตัสทั่วประเทศ
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยังสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ผ่านการรับซื้อสินค้าและสร้างโอกาสทางการตลาด คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนบทบาทของบริษัทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน พร้อมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืน
ผลการจัดอันดับในครั้งนี้สะท้อนถึงการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกที่มอง ความยั่งยืนไม่ใช่เพียงเรื่องของภาพลักษณ์องค์กร แต่เป็นการผสานกลยุทธ์ด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ซัพพลายเชน โลจิสติกส์ ไปจนถึงการบริหารจัดการพลังงานในสาขาแม็คโครและโลตัส ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ./