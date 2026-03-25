ยูนิลีเวอร์ เปิดแคมเปญ “ยูนิลีเวอร์ ลดช่วยไทย” ช่วยภาระค่าครองชีพผู้บริโภค

วันนี้ (25 มีนาคม 2569) กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เดินหน้ามาตรการลดราคาสินค้าในแคมเปญ “ยูนิลีเวอร์ ลดช่วยไทย” ปรับลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น ลดสูงสุดถึง 50% เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเคียงคู่สังคมไทยมากว่า 90 ปี ประกาศมาตรการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นสูงสุดถึง 50% ในแคมเปญ “ยูนิลีเวอร์ ลดช่วยไทย” ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากทั้งสี่กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ของใช้ส่วนบุคคล ความงามและสุขภาพ และอาหาร เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ และเป็นการขานรับนโยบายภาครัฐด้านการดูแลราคาสินค้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการอยู่เคียงข้างสังคม คู่ค้า และผู้บริโภคไทยมายาวนานเกือบศตวรรษ
นายอาซีม ปุริ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ตระหนักดีว่าค่าครองชีพยังเป็นภาระและเป็นเรื่องท้าทายสำหรับหลายครอบครัว เราจึงจัดทำแคมเปญพิเศษ “ยูนิลีเวอร์ ลดช่วยไทย” เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นได้ ในราคาลดสูงสุดถึง 50% ครอบคลุมแบรนด์หลักของเรา อาทิ บรีส โอโม ซันไลต์ ซันซิล โดฟ เคลียร์ และคนอร์ วางแผนร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกกว่า 70,000 ร้านทั่วประเทศ เพื่อให้มาตรการนี้เกิดผลกับผู้บริโภคอย่างกว้างที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างคนไทย และมีส่วนร่วมในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวไทยอย่างเป็นรูปธรรม”
สำหรับแคมเปญครั้งนี้ ยูนิลีเวอร์ร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้าทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ รวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม นำเสนอสินค้าราคาพิเศษกว่า 700 รายการ จากหลายหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ บรีส โอโม ซันไลต์ คอมฟอร์ต ลักส์ วาสลีน ซันซิล พอนด์ส เคลียร์ แอ็กซ์ เรโซน่า และคนอร์ โดยแคมเปญจัดขึ้นตั้งแต่เมษายน 2569 นี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโปรโมชั่น อ่านรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ ณ จุดขายและร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นยืนหยัดเคียงข้างประชาชนไทยในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน หรือความท้าทายใด ๆ บริษัทฯ เดินหน้าสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค พันธมิตร และสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเชื่อของเราว่า การเติบโตของธุรกิจและการสร้างคุณค่าให้สังคมต้องก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน