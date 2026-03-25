“ชีวาร์” ต้นแบบ SMEs สร้างแบรนด์ผู้ผลิตสมุนไพรไทยสู่สากล คว้ารางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2569

บริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัด หรือ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2569 จากสถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สมาคมธนาคารไทย 4 สถาบันพันธมิตร ที่ร่วมกันคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เน้นสมุนไพรพื้นถิ่น บริหารจัดการภายใต้มาตรฐานและการกำกับดูแลกิจการที่ดีจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในระดับสากล
นายชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน และกรรมการ บริษัท ชีววิถีเฮิร์บ จำกัด กล่าวว่าบริษัทฯ ได้รับการยกย่องจนได้รับ ‘รางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2569’ ในฐานะตัวแทนขององค์กร รู้สึกภาคภูมิใจแทนบุคลากรทุกท่าน และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของเรา คือ เป็นองค์กรด้านการแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพและครบวงจรสู่ผู้บริโภค เป็นการการันตีด้วยผลงานที่ว่า เป้าหมายของเราในการสร้างองค์กรให้เข้มแข็งร่วมกับสังคมจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ข้อโดดเด่น จนนำมาสู่รางวัลดังกล่าว เกิดจากเจตนารมณ์ในการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรที่มุ่งตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ ต้องการความปลอดภัย ความเป็นธรรมชาติ บริษัทฯ จึงเน้นการใช้สารสกัดสมุนไพรในปริมาณมากเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงพอใจและมุ่งเน้นความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคผ่านโรงงานผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานสากล เช่น Asian Cosmetic GMP มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, GHP มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร, HACCP มาตรฐานระบบความปลอดภัยของอาหาร, ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และ HALAL มาตรฐานรับรองฮาลาล และ Organic Thailand มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สมุนไพรของเราปลูกในแปลงที่ได้รับรองมาตรฐาน จึงปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย ไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดและพาราเบน ทั้งหมดนี้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในทุกขั้นตอนการผลิตผ่านการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพความปลอดภัย ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบจนถึงสินค้าสำเร็จรูป
ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น อย.Quality Award เป็นเวลา 6 ปี รางวัลผลิตสมุนไพรดีเด่นแห่งชาติจากผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิง และโลชั่นบำรุงผิวน้ำนมข้าว และรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ 6 ชนิด ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
“บริษัทฯ ยึดถือความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ผ่านการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตรงความจริงที่ผลิต ไม่โฆษณาเกินจริง เรารับผิดชอบต่อความปลอดภัย ไม่ผลักภาระความให้ผู้บริโภค เราไม่เพียงให้ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว จึงมีช่องทางการรับคำติชม เสนอแนะจากผู้บริโภคทั้งบนตัวผลิตภัณฑ์และช่องทางออนไลน์ และมีการตอบคำถามผ่านช่องทางการให้บริการหลังการขาย เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริโภค”
ที่ผ่านมาจวบปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งพันธกิจในการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้คุณภาพมาตรฐาน จัดส่งสินค้าตรงเวลาด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ พัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อเป็นพันธมิตรทางการขายที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว สามารถเพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนเป็นผลกำไรและคืนกำไรสู่ชุมชน
ปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้ 3 แบรนด์ ได้แก่ ชีวาร์ (Chewa) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรบำรุงผิวกาย ผิวหน้า และเส้นผม โดยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อกว่า 50 รายการ แบรนด์ ชีวาน่า (Chewana)ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร Local Premium Luxury บำรุงเส้นผม และผิวกาย แบรนด์ “ชีวาร์ เนเจอร์” (Chewa Nature) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพร
การได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงการเป็นต้นแบบ SMEs ไทย ที่มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ