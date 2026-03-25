กทม. ผนึกภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “มือวิเศษสัญจร x บ้านนี้ไม่เทรวม" หนุนคัดแยกขยะ-ส่งต่อสร้างรายได้

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และ นายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย ร่วมกิจกรรม “มือวิเศษสัญจร x บ้านนี้ไม่เทรวม" เมื่อ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง ที่สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะ ส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการ สร้างประโยชน์ สร้างรายได้ หรือเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ลดการส่งขยะสู่บ่อฝังกลบ
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย ได้ร่วมคัดแยกขยะจากที่บ้าน และนำมาส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกวิธี แบ่งเป็นขยะรีไซเคิล และขยะกำพร้า อาทิ พลาสติก กระดาษ เสื้อผ้า ฯลฯ พร้อมได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมภายในงาน โดยมีภาคีเครือข่าย ร่วมรับมอบและส่งต่อขยะเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย
- ภาคีมือวิเศษกรุงเทพ เปิดรับฟิล์มพลาสติกยืด กล่อง UHT และซองวิบวับ เพื่อแยกองค์ประกอบขยะ และนำไปผลิตอิฐรีไซเคิล รวมถึงหลังคาเมทัลชีท และวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ
- Yolo เปิดรับบริจากพลาสติกยืด เพื่อนำเข้าสู่ระบบการจัดการ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุรีไซเคิลมากมาย
- Waste Buy Delivery รับซื้อขยะรีไซเคิลในราคาพิเศษ หรือหากต้องการบริจาครายได้จากการขายเข้าร่วมโครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด ได้เช่นกัน
- C3Leng ร่วมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ พร้อมเชิญชวนร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย
- สถานีเติมใจ FOOD จัดอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบออร์แกนนิกสำหรับเจ้าหน้าที่ และใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้พลาสติกตั้งแต่ต้นทางสำหรับการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรม น้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่ รับแลกน้ำมันเก่าจากการประกอบอาหาร ปริมาณ 1 ลิตร แลกรับ น้ำมันพืชใหม่ ปริมาณ 250 ml. พร้อมรับผ้ากันเปื้อนไม่เทรวมฟรี และกิจกรรมซองวิบวับ แลกรับของที่ระลึก รวมถึงกิจกรรม Workshop ถังหมัก OK เปิดให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับถังหมัก OK พร้อมเชิญชวนร่วม DIY ถังหมักด้วยตัวเอง เพื่อนำกลับไปใช้งานที่บ้านแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมคัดแยกขยะ และนำมาส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการได้อย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม มือวิเศษสัญจร X บ้านนี้ไม่เทรวม ณ ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ตลอดปี 2569 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กทม หรือสามารถสอบถามได้ที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย โทร. 0 2203 2936 ต่อ 2423 ในวันและเวลาราชการ