อุตุฯ เตือนอากาศร้อนจัดทั่วไทย ! เผย 38 จังหวัดเสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนองวันนี้

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (25 มี.ค. 69) คาดว่าประเทศไทยทุกภาคมีอากาศร้อนตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ โดยมีถึง 38 จังหวัดเสี่ยงภัยปานกลางจากฝนฟ้าคะนองในวันนี้🌡️ขณะที่อากาศร้อนสุดเมื่อวานนี้ อยู่ที่อ.เถิน จ.ลำปาง วัดได้ 40.8 องศาเซลเซียส
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (25 มี.ค. 69) : ร้อนจัด☀️
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าว ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน และระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่
สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
ขณะที่ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ร้อนจัด☀️และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง🌦️
ในช่วงวันที่ 24 – 31 มี.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก
สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่ง ตลอดช่วง
ขณะที่่สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 24 - 25 มี.ค. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 2.4, 2.5 และ 3.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด
🌡️☀️อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยเมื่อวานนี้
(24มี.ค. 69) วัดได้ 40.8 องศาเซลเซียส ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง
🌡️☀️อุณหภูมิสูงสุดบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานนี้ (24
มี.ค. 69) วัดได้ 38.0 องศาเซลเซียส ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี