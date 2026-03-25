โครงการ "Guardiãs do Mar ในบราซิล" ผุดเฟสใหม่ "อินโดรามาฯ" เดินหน้าหนุน มุ่งสร้างระบบนิเวศพลาสติกอย่างรับผิดชอบ

โครงการ Guardiãs do Mar องค์กรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากประเทศบราซิล ซึ่งมุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์มหาสมุทร การสร้างความตระหนักรู้ด้านการรีไซเคิล และการเสริมพลังให้กับชุมชน ได้ประกาศเปิดตัวเฟสใหม่ของโครงการในปี 2569 โดยโครงการจะขยายกิจกรรมไปยังภูมิภาคสำคัญของบราซิลทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ เซาเปาโล ซานโตส และแปร์นัมบูโก ด้วยการสนับสนุนจาก อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และผู้นำระดับโลกด้านการรีไซเคิล PET
โครงการนี้ก่อตั้งโดย Patricia Almeida และกลับมาเริ่มดำเนินงานอีกครั้งในช่วงเวลาที่การจัดการขยะพลาสติกยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของมหาสมุทรทั่วโลก ด้วยการผสานการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชน การเก็บรวบรวมขยะ การรีไซเคิล และการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติในระดับชุมชนสามารถมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในวงกว้างได้ โดยเฟสใหม่ของโครงการจะมุ่งเน้นการรณรงค์ขนาดใหญ่ทั่วบราซิล เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ของประชาชน การรวบรวมขยะพลาสติก และการนำพลาสติกกลับมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ใหม่
“Guardiãs do Mar เกิดขึ้นจากความเร่งด่วนที่ทำให้เราต้องทบทวนความสัมพันธ์ของเรากับมหาสมุทร ขยะไม่รู้จักพรมแดน เพราะมันสามารถเคลื่อนที่ไปทั่วโลกผ่านกระแสน้ำในมหาสมุทร การกลับมาเปิดตัวโครงการอีกครั้งในปี 2569 โดยเฉพาะในพื้นที่อย่างซานโตสซึ่งยังคงเผชิญกับปัญหามลพิษจากพลาสติก เป็นการเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลงมือทำ เป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นการปฏิบัติ และแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเริ่มต้นได้จากระดับท้องถิ่น” Patricia Almeida ผู้ก่อตั้งโครงการ Guardiãs do Mar กล่าว
ปัจจุบัน อินโดรามา เวนเจอร์ส มีโรงงานรีไซเคิล 20 แห่งใน 11 ประเทศทั่วโลก และได้รีไซเคิลขวด PET ไปมากกว่า 1.6 แสนล้านขวดและยังคงดำเนินการรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมบทบาทของโครงการในการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลังจากขั้นตอนการเก็บรวบรวม ขวด PET บางส่วนจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรม ส่วนที่เหลือจะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเวิร์กช็อปที่จัดโดย Guardiãs do Mar ภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดยเวิร์กช็อปเหล่านี้จะนำพลาสติกที่เก็บรวบรวมมาแปรรูปเป็นเครื่องดนตรีและงานศิลปะ เพื่อสะท้อนแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนและแสดงให้เห็นว่าวัสดุเหลือใช้สามารถเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้
“ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส เราเชื่อว่าการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนโครงการอย่าง Guardiãs do Mar ซึ่งนำ PET ที่ใช้งานแล้วมาสร้างคุณค่าใหม่ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการเติบโตอย่างยั่งยืน และในการสร้างระบบนิเวศของพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นในบราซิลและทั่วโลก” Hannah Martinez หัวหน้าฝ่ายการรณรงค์ด้านความยั่งยืน ประจำภูมิภาคอเมริกา ของ อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว
ในเมืองเซาเปาโล มหาวิทยาลัย Centro Universitário Belas Artes จะทำหน้าที่เป็นจุดรับรวบรวมวัสดุรีไซเคิลแห่งแรก โดยนักเรียน ครอบครัว ครู ชุมชนท้องถิ่น แรงงานที่เก็บขยะ และประชาชนทั่วไป จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการผ่านการเก็บรวมรวมพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ผ่านแนวทางการจัดการขยะอย่างเหมาะสม โครงการยังจะขยายไปสู่โรงเรียนของรัฐ ชุมชน และสถาบันพันธมิตรในเมืองซานโตสและแปร์นัมบูโก เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานและผลกระทบทางสังคมของโครงการให้กว้างยิ่งขึ้น โดยโครงการจะถูกบันทึกผ่านภาพถ่ายและสื่อภาพและเสียงที่จะนำมาผลิตเป็นสารคดี
ในบราซิล อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้มีการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ผ่านโครงการ Waste Hero ในเมืองซูอาเป รัฐแปร์นัมบูโก โดยในโครงการนี้มีการทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ การรีไซเคิล และความรับผิดชอบร่วมกันต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกตั้งแต่วัยเยาว์ ปัจจุบัน Waste Hero ได้มีส่วนร่วมกับครู 220 คน นักเรียน 3,122 คน และพนักงาน 115 คน ผ่านกิจกรรมด้านการศึกษาและโครงการเพื่อชุมชน
การกลับมาของโครงการ Guardiãs do Mar สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น จากการร่วมมือครั้งนี้ โครงการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นความรู้ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกระดับโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม