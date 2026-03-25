ม.รังสิต จัด "ค่ายภาษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย" ติวเข้ม A-LEVEL 7 ภาษาต่างประเทศ

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “ค่ายภาษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย” กิจกรรมติวเข้มพิเศษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะทางภาษาสำหรับการสอบ A-LEVEL โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ อาคารเรียน Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต โครงการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาเชิงลึกและเทคนิคการทำข้อสอบอย่างตรงจุด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชามาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งในปีนี้มีการเปิดติวเข้มครอบคลุมถึง 7 ภาษาต่างประเทศ เพื่อตอบรับความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน และภาษาอาหรับ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 300 คน
นักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้เก็บเกี่ยวความรู้และเทคนิคเฉพาะตัวจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นหลักไวยากรณ์ การอ่านจับใจความ และการวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบเก่า ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจและลดความกังวลก่อนลงสนามสอบจริง นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยยังอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารประกอบการติวคุณภาพสูง รวมถึงบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดกิจกรรมในราคาสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ในช่วงท้ายของโครงการ นักเรียนที่เข้าร่วมครบตามหลักสูตรได้รับมอบ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงความมุ่งมั่นและทักษะทางภาษาเพื่อประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำหรับการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป