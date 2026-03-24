ประกาศผล!! 18 องค์กร คว้า "Thailand Top Company Awards 2026" BUSINESS+ ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย เชิดชูธุรกิจไทย

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2026 เพื่อเชิดชูองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นและมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมเป็นแรงบันดาลใจด้านแนวคิดและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้แก่องค์กรอื่นๆ อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในอนาคต
โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thrive on Resilience: การปรับตัวเพื่ออยู่รอดและสร้างการเติบโต” โดย เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นและความสามารถขององค์กรธุรกิจในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ผ่านการเรียนรู้ การพัฒนา และการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 18 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทอุตสาหกรรม 7 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 11 รางวัล ซึ่งล้วนเป็นแบบอย่างของความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ร่วมปาฐกถาพิเศษ ถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและบทบาทขององค์กรธุรกิจไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีที่่ผ่านมา เราประสบกับภัยวิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและเศรษฐกิจเป็นอันมาก รวมถึงภัยทางเศรษฐกิจที่แปรเปลี่ยนไปตามภาวะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จากสองฝั่งอำนาจ และความขัดแย้งของพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอน และฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเหนือความคาดเดาของภาคธุรกิจ
ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้บริหารองค์กรต่างๆ จะต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในนามนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Thailand Top Company Awards 2026 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูทีซีซี วิทยบริการ จำกัด กล่าวว่า การคัดเลือกองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2026 ได้พิจารณาจากข้อมูลและตัวชี้วัดทางธุรกิจในหลากหลายมิติ ทั้งผลประกอบการ ศักยภาพในการแข่งขัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ นวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพิจารณารางวัลสะท้อนถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งขององค์กรธุรกิจไทยได้อย่างแท้จริง ในปี 2569 นี้ เราเองต้องพบกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเราไม่อาจคาดเดาได้ ทุกท่านในที่นี้คือผู้ที่สามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคในปีที่ผ่านมาได้จนเป็นที่ประจักษ์ ผมจึงขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้
ทั้งนี้ การมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2026 ไม่เพียงเป็นการยกย่ององค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านผลประกอบการเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีบทบาทในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
“รางวัล Thailand Top Company Awards 2026 จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการสะท้อนศักยภาพขององค์กรธุรกิจไทยที่สามารถพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจให้ทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำในระดับสากล พร้อมทั้งเป็นต้นแบบให้กับภาคธุรกิจไทยในการนำแนวคิดด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปรับใช้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว”
สำหรับรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2026”ได้แก่
ประเภทอุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมการเงิน ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM
2. อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
3. อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ J&T Express
4. อุตสาหกรรมจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
5. อุตสาหกรรมประกันชีวิต ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
6. อุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ได้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7. อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
ประเภทความเป็นเลิศ
8. Best Bank for RMB Foreign Exchange Trading ได้แก่ Bank of China (Thai) Public Company Limited
9. Best Customer Experience Award ได้แก่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
10. Best Financial Services of the Year ได้แก่ บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด
11. Best Innovative Technology Award ได้แก่ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
12. Fast-Growing Company Award ได้แก่ อีซี่มันนี่
13. Most Admired Brand Award ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
14. Most Trusted Brand Award ได้แก่ "โรงพยาบาลเอส เฉพาะทางกระดูกสันหลังและข้อ
15. Outstanding Award ได้แก่ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)
16. Top Innovative Company Award ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
17. RISING STAR จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ./