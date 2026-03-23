ไทยประกันชีวิต x LIVE TO LIFE ชวนปลดล็อกสูตรลับ 3 มิติ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ LIVE TO LIFE เว็บไซต์แมกกาซีนออนไลน์ ที่มุ่งเติมแรงบันดาลใจให้ชีวิตเต็มสุข จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ภายใต้ LIVE LIFE CLUB คลับแห่งแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้อ่าน LIVE TO LIFE และลูกค้าไทยประกันชีวิต กับเวิร์กชอป “PLAN EARLY, LIFE EASY แพลนไวไลฟ์สบาย”
เวิร์กชอป “PLAN EARLY, LIFE EASY แพลนไวไลฟ์สบาย” ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านร่วมแชร์มุมมองและเคล็ดลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเติมเต็ม “ภูมิคุ้มกันชีวิต” ใน 3 มิติ ทั้งการเงิน สุขภาพกาย และสุขภาพใจ สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กร และนางสาวพิมพ์ลดา ไชยวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานสื่อสารการตลาด บมจ.ไทยประกันชีวิต ให้การต้อนรับ
เริ่มต้นกิจกรรม ด้วยการเปิดมุมมอง “สุขภาพทางการเงิน” ผ่านการถ่ายทอดความรู้แบบเข้าใจง่าย โดยกูรูด้านการออม “โอมศิริ วีระกุล”นักเขียนรุ่นใหม่ เจ้าของเพจ ออฟฟิศ 0.4 และ Co-Host รายการ The Money Case ร่วมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากไทยประกันชีวิต มาร่วมเผยเคล็ดลับสร้างสุขภาพทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงในอนาคต ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปมีมุมมองต่อการออมและการจัดการเงินที่ชัดเจนขึ้น
ต่อด้วยการดูแล “สุขภาพกาย”จากภายใน โดยอาจารย์แววตา เอกชาวนา นักโภชนาการผู้มากประสบการณ์ ที่มาแนะนำแนวทางการกินตาม “ธาตุเจ้าเรือน” เพื่อปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน พร้อมเคล็ดลับที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ปิดท้ายด้วยการฟื้นฟู “สุขภาพใจ” ผ่านกิจกรรม Sound Healing โดยโค้ชแจ๊สกี้ จริยา ผู้เชี่ยวชาญการบำบัดด้วยธรรมชาติ และครูสอนด้านสุขภาพแบบองค์รวม ที่พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมสู่การผ่อนคลายความเครียดและฟื้นฟูสุขภาพจิตใจให้สงบด้วยเสียงบำบัดจากธรรมชาติ
ตลอดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “การมีชีวิตที่ดี ไม่ใช่เรื่องของโชค แต่คือผลลัพธ์ของการวางแผนอย่างรอบด้าน”
LIVE TO LIFE เป็นพื้นที่ถ่ายทอดและแบ่งปันเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และมีความสุขในแบบของตัวเอง ติดตามอ่านบทความที่จะส่งมอบพลังบวกต่อชีวิตในทุกแง่มุม และกิจกรรมดีๆ จาก LIVE LIFE CLUB ได้ที่ www.livetolife.com หรือ Facebook https://www.facebook.com/LivetoLifeMagazine/