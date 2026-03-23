เอชเอสบีซี ประเทศไทย มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือฉุกเฉินและการฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ของประเทศไทย ภายใต้งบประมาณ 3.35 ล้านบาท รวมทั้งเป็นการเสริมศักยภาพระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
การมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย โดยธนาคารฯ ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 3.35 ล้านบาทแก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ อันได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ และ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดนราธิวาส ในการที่จะฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้โดยเร็ว
ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดสงขลา ใช้งบประมาณจากยอดเงินบริจาคทั้งหมด เป็นจำนวน 2.7 ล้านบาท และการมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้ามูลค่า 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ในการมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวหาดใหญ่และสทิงพระ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังมีความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่จังหวัดสงขลา ทั้งที่ดำเนินการไปแล้วและกำลังดำเนินการในพื้นที่ อาทิ การมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท การฟื้นฟูโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 16 แห่งในอำเภอหาดใหญ่และอำเภอสทิงพระ รวมงบประมาณ 1,550,000 บาท และการซ่อมแซมที่พักรวมถึงจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคฉุกเฉินให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 260,000 บาท เป็นต้น
นายฝน โนนศรีชัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเคียงข้างเศรษฐกิจไทยและประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติ เป็นสิ่งที่ธนาคารเอชเอสบีซีให้ความสำคัญสูงสุด โดยเราได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในการส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในการช่วยเหลือประชาชนชาวหาดใหญ่และสทิงพระ จังหวัดสงขลา และยังช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลหาดใหญ่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เสริมความพร้อมของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ในการรองรับผู้ป่วยหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้”
นางรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "เราขอขอบคุณธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ในระยะเร่งด่วน แต่ยังช่วยเสริมความพร้อมและขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้สามารถให้บริการดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
นายแพทย์ประวิทย์ วรรณโร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า
“โรงพยาบาลหาดใหญ่ขอขอบคุณธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง สำหรับการสนับสนุนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันท่วงที”