“ซีพีแรม ปันสุข” ลงพื้นที่มอบอาหารคุณภาพต่อเนื่อง จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน สานต่อพันธกิจเพื่อสังคมผ่านโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” ปีที่ 7 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดน้ำพุ จังหวัดลำพูน ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่มคุณภาพแก่เด็กนักเรียนและกลุ่มเปราะบางในชุมชน พร้อมระดมพลังจิตอาสาจากคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรสะท้อนวิสัยทัศน์ของซีพีแรมในการส่งมอบอาหารคุณภาพ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน
นายกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คือการเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง โครงการ ‘ซีพีแรม ปันสุข’ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา จึงไม่ใช่เพียงการส่งมอบอาหาร แต่คือความมุ่งมั่นของซีพีแรมในการส่งต่อพลังบวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง รวมถึงเด็กนักเรียนในพื้นที่ให้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย โภชนาการที่ดีและมีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงจากการเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรยั่งยืน ทั้งหมดนี้สอดคล้องตามภารกิจของซีพีแรมในการสร้างรากฐานความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองไทย”
นายธนาทิพย์ อูปแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุ จังหวัดลำพูน กล่าวว่า “ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำพุ รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชน ขอขอบคุณซีพีแรมเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความสำคัญของโภชนาการและคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล อาหารและน้ำดื่มที่ได้รับในวันนี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แต่ยังเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่ายังมีคนนึกถึง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าซีพีแรมพร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การส่งมอบองค์ความรู้ด้านการเกษตรยังเป็นทักษะที่มีคุณค่าอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนและชุมชนสามารถต่อยอดไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”
โครงการ“ซีพีแรม ปันสุข”ปีที่ 7 ในครั้งนี้ ซีพีแรมได้ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทานคุณภาพ ปลอดภัย ให้แก่เด็กนักเรียนและกลุ่มเปราะบางในชุมชน พร้อมระดมกำลังจิตอาสาจากคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมพัฒนาพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและปลอดภัย โดยกิจกรรมไฮไลต์คือการพัฒนาโครงการแปลงเกษตรในโรงเรียน ซึ่งซีพีแรมได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่นักเรียนและคนในชุมชน ตั้งแต่เทคนิคการปลูกผักปลอดสาร ไปจนถึงแนวทางการสร้างรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตร นับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน
ความสำเร็จเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันว่า ซีพีแรม ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน ไม่ได้เพียงทำหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู่ชุมชน แต่มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นระบบ ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการเกษตร ให้คนในพื้นที่สามารถผลิตอาหารได้ด้วยตนเอง นับเป็นแนวทางที่ซีพีแรมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในจังหวัดลำพูนและชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ซีพีแรมเชื่อว่า อุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน ไม่ได้จบแค่การส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่โต๊ะอาหารเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยเช่นกัน