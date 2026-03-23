นวัตกรรม “ลดขนสัตว์-ฝุ่นติดผ้า” เพิ่มสุขอนามัยในบ้าน Fineline ซีรีส์ใหม่ ตอบโจทย์ Pet Parents

NEO เดินหน้าตอกย้ำบทบาท Segment Creator ในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผ้า (Fabric Care) ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดการเกาะติดของขนสัตว์และฝุ่นบนเนื้อผ้า ซึ่งเป็นหนึ่งใน Pain Point สำคัญของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวคนเมืองและคนรักสัตว์เลี้ยง ผ่านการต่อยอดผลิตภัณฑ์ Fineline Premium Care Series หนึ่งในนวัตกรรมสำคัญของบริษัท สู่แนวคิด Fabric Care Total Solution ดูแลผ้าครบทุกขั้นตอน ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลเสื้อผ้าให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค Pet Humanization และการดูแลผ้าในชีวิตประจำวัน
ปัทมา ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันนิยามของคำว่า “ครอบครัว” ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกระแส Pet Humanization ที่สัตว์เลี้ยงกลายเป็นสมาชิกสำคัญของครอบครัว ส่งผลให้มาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยภายในบ้านสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะปัญหาขนสัตว์เลี้ยงที่ติดตามเสื้อผ้า รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ และปัญหาฝุ่นจากมลภาวะทางอากาศ เช่น PM2.5 ซึ่งกลายเป็นความกังวลในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจำนวนมากที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น”
จากการศึกษาและถอดรหัส Consumer Insight เชิงลึก NEO พบว่าปัญหาขนสัตว์และฝุ่นที่ติดบนเสื้อผ้า เป็นหนึ่งใน Pain Point สำคัญที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าใดในตลาดสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด จึงเป็นที่มาของ NEO ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าที่มีนวัตกรรมลดการเกาะติดของขนสัตว์และฝุ่นบนเนื้อผ้า ซึ่งช่วยให้เสื้อผ้าสะอาด เรียบเนียน และพร้อมใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น
ก่อนหน้านี้ Fineline Premium Soft ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยลดขนสัตว์และฝุ่นติดผ้า จนกลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่เติบโตโดดเด่นของแบรนด์ และทำให้ไฟน์ไลน์ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มที่ช่วยลดขนสัตว์ติดผ้า จากความสำเร็จดังกล่าว NEO จึงต่อยอดนวัตกรรมและขยายไลน์ผลิตภัณฑ์สู่ Fineline Premium Care Series (ไฟน์ไลน์ พรีเมียม แคร์ ซีรีส์) ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ “ซัก-ปรับ-สเปรย์ฉีดผ้าเรียบ-ถุงหอม” เพื่อตอบโจทย์การดูแลผ้าที่มาพร้อมนวัตกรรมลดขนสัตว์และฝุ่นติดผ้าครบทุกขั้นตอน เจ้าแรกของไทย
จากแนวคิด Fabric Care Total Solution ของ Fineline Premium Care Series ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลผ้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การซัก การปรับผ้านุ่ม ไปจนถึงการดูแลเสื้อผ้าเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน มีผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ ประกอบด้วย "ไฟน์ไลน์ พรีเมียม คลีน" ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรถนอมผ้า ที่ช่วยขจัดคราบและกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมเทคโนโลยีลดขนสัตว์และฝุ่นตั้งแต่ขั้นตอนการซัก "ไฟน์ไลน์ พรีเมียม ซอฟท์" ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ ที่ช่วยให้ผ้านุ่มฟูขึ้น 2 เท่า ขจัดกลิ่นอับและลดการติดของขนสัตว์และฝุ่นบนเสื้อผ้า นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง เช่น ไฟน์ไลน์ พรีเมียม ซอฟท์ สเปรย์หอมฉีดผ้าเรียบ ที่ช่วยให้ผ้าเรียบโดยไม่ต้องรีด พร้อมคุณสมบัติช่วยลดการเกาะติดของขนสัตว์ระหว่างวัน รวมถึงไฟน์ไลน์ พรีเมียม ซอฟท์ ถุงหอม ที่ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เสื้อผ้าและพื้นที่ของสัตว์เลี้ยง ช่วยยกระดับประสบการณ์การดูแลเสื้อผ้าให้สะดวกและครบวงจรมากยิ่งขึ้น
“นวัตกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิด Sustainability เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการที่ Fineline Premium Care Series มีคุณสมบัติช่วยการลดการเกาะติดของขนสัตว์บนเนื้อผ้า ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ลูกกลิ้งกาว ขณะที่เทคโนโลยีการถนอมผ้าและกำจัดกลิ่นผ้าอย่างมีประสิทธิภาพของไฟน์ไลน์ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า ลดการทิ้งเสื้อผ้าก่อนเวลาอันควร ซึ่งถือเป็นการลดขยะสิ่งทอจากต้นทาง” ปัทมา กล่าว
สำหรับภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผ้า ณ สิ้นปี 2568 มีมูลค่าราว 26,700 ล้าน (อ้างอิงข้อมูลจาก Nielsen Thailand) แบ่งเป็นตลาดผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม (Fabric Softener) มีมูลค่าราว 16,100 ล้าน ขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ (Liquid Detergent) มีมูลค่าราว 10,600 ล้านบาท และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมานิยมผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำมากขึ้น ขณะที่มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงคาดการณ์ว่าจะพุ่งสูงทะลุ 1 แสนล้านบาทในปี 2569 จากความสำเร็จในปี 2568 ที่ไฟน์ไลน์มียอดขายเติบโตถึง 17.2% ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในกลุ่มแบรนด์ชั้นนำ จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จาก Fineline Premium Care Series ที่ตอบโจทย์ Pet Humanization นี้ จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ตอกย้ำการเป็นผู้นำอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าที่ช่วยลดขนสัตว์และฝุ่นติดผ้า
“จากความเชี่ยวชาญในตลาดสินค้าอุปโภคมากว่า 36 ปี ของ NEO การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของเราเริ่มต้นจากการเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของผู้บริโภค และตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้ครบในทุกขั้นตอน เพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงแค่ยอดขาย แต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคผ่านนวัตกรรมที่ช่วยแก้ Pain Point ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง Fineline Premium Care Series จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวสินค้าใหม่ แต่เป็นอีกก้าวสำคัญของ NEO ในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาด Fabric Care และตอกย้ำบทบาทของบริษัทในฐานะ FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชีย ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในทุกวัน” ปัทมา กล่าวสรุป