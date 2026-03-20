UAC พัฒนา-ต่อยอด ธุรกิจหลัก รับเทรนด์โลก เสริมความมั่นคงในทุกการเปลี่ยนแปลง

UAC เดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจหลัก ครอบคลุมธุรกิจเทรดดิ้ง พลังงาน และนวัตกรรมพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน ท่ามกลางความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) และความสำคัญของความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) โดยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของรายได้ สร้างโอกาสใหม่ และการเติบโตในระยะยาว
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลก บทบาทของธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานพลังงานมีความสำคัญมากขึ้น โดย UAC ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมผ่านการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ สารเคมี และเคมีภัณฑ์ การพัฒนาพลังงานภายในประเทศ ทั้งปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการต่อยอดนวัตกรรมผ่านหน่วยงาน UAC SYNOVA ซึ่งล้วนสอดคล้องกับแนวทางการก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ General Manager - Strategic Investment บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC” เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด People, Planet และ Profit เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน ธุรกิจเทรดดิ้งและโซลูชันอุตสาหกรรมยังคงเป็นฐานกระแสเงินสดหลักของกลุ่มบริษัท ขณะที่ธุรกิจพลังงาน ทั้งพลังงานหมุนเวียนและปิโตรเลียม มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้และอัตรากำไร
ขณะเดียวกัน บริษัทเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ผ่าน UAC SYNOVA โดยมุ่งพัฒนาโครงการด้านนวัตกรรม เช่น สารชีวเคมี วัสดุชีวภาพ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความคืบหน้าของโครงการในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้
“ท่ามกลางความท้าทายของตลาดพลังงานโลก UAC มุ่งบริหารพอร์ตธุรกิจให้มีความสมดุล ระหว่างการรักษากระแสเงินสด การลงทุนในพลังงานสะอาด และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในระยะยาว” นางสาวอลิสา กล่าว
ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมพลังงานสะอาดของบริษัท ยังสอดคล้องกับแนวโน้มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป้าหมาย Net Zero ในระดับสากล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในอนาคต