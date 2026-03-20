ซีพี แอ็กซ์ตร้า x กรมควบคุมมลพิษ ชู "แม็คโคร บางพลี" นำร่องต้นแบบ “Zero Waste to Landfill Store”

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ผู้ดำเนินธุรกิจ “แม็คโคร–โลตัส” ผนึกกำลังกรมควบคุมมลพิษ เดินหน้ายกระดับธุรกิจค้าปลีกสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนโมเดล “Zero Waste to Landfill Store” โดยมี นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมเปิดตัวและเข้าเยี่ยมชมแม็คโคร สาขาบางพลี ซึ่งเป็นต้นแบบค้าปลีกที่บริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร สะท้อนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการขยะของภาคค้าปลีกไทยสู่ความยั่งยืน
“แม็คโคร บางพลี” ถือเป็นสาขาต้นแบบ Zero Waste to Landfill ที่บรรลุเป้าหมายจัดการขยะอย่างครบวงจรโดยสามารถลดการทิ้งขยะสู่หลุมฝังกลบในสาขาจากวันละกว่า 2,600 กิโลกรัม เป็นศูนย์ในปัจจุบัน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3,817 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้เลือกแม็คโคร สาขาบางพลี เป็นสาขานำร่องภายใต้แนวคิด “ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste” โดยบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
· ต้นน้ำ: ร่วมมือกับผู้ผลิตออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุสินค้าและลดการเน่าเสีย เพื่อลดการสูญเสีย ลดการเกิดขยะตั้งแต่การออกแบบและการผลิต
· กลางน้ำ: ใช้ AI และ Demand Forecast System คาดการณ์ความต้องการสั่งสินค้า เพื่อสั่งซื้อในปริมาณที่พอเหมาะกับการขายในแต่ละวัน ช่วยบริหารสต๊อกอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ยังเป็นสาขาที่มีการใช้ป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shelf Label) 100% ลดการทิ้งขยะจากป้ายกระดาษนอกจากนี้ ยังใช้ระบบลดราคาสินค้าป้ายเหลืองเพื่อเร่งการขายและลดโอกาสเกิด Food Waste ในสาขา
· ปลายน้ำ: ขยะที่ยังเกิดขึ้น จะถูกจัดการอย่างเป็นระบบร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและชุมชน เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และไม่ทิ้งไปสู่หลุมฝังกลบเลย ทั้งการนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับอาหารส่วนเกิน จะถูกนำไปเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งใช้นวัตกรรมสีเขียวจากแมลงโปรตีน (BSF) เปลี่ยนขยะอาหารเป็นประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการนำขยะกำพร้าไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF
ซีพี แอ็กซ์ตร้า เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายสู่การเป็นองค์กร Zero Waste to Landfill ภายในปี 2573 ผ่านการพัฒนาโมเดลต้นแบบและการทำงานร่วมกับภาครัฐ พร้อมขยายแนวทางดังกล่าวไปยังสาขาของแม็คโครและโลตัส ทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต
ตลอดปีที่ผ่านมา ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้บริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่ ทำให้สามารถลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบได้กว่า 31,700 ตัน อีกทั้งยังสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจากอาหารส่วนเกินและวัสดุรีไซเคิล สนับสนุนเกษตรกรและชุมชน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 65 ล้านบาทต่อปี
การดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการยกระดับธุรกิจค้าปลีกสู่ “ค้าปลีกสีเขียว” ที่สร้างคุณค่าให้ทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน