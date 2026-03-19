สมาคมธนาคารไทย ผนึกรัฐ-เอกชน เร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่

ความกังวลของหลายฝ่ายต่อศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าปี 2569 อัตราการเติบโตอาจต่ำกว่า 2% หากไม่รวมช่วงวิกฤต และยังต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค สาเหตุสำคัญมาจากความท้าทายรอบด้านที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง จึงจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่
นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การยกเครื่องเศรษฐกิจ ไม่ได้เป็นเพียงการมุ่ง “การเติบโตเชิงปริมาณ” แต่ต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแรงด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการยึดหลักนิติธรรม (Rules of Law) พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวข้อง ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้คือ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของความเชื่อมั่น ที่จะช่วยดึงดูดการลงทุน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จะไม่สามารถสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม หากปราศจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน สมาคมธนาคารไทย ในฐานะภาคีของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จึงได้ร่วมผลักดันแนวคิด Reinvent Thailand ซึ่งเป็นเวทีร่วมสร้างอนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินนโยบายสาธารณะ เน้นการออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายที่ปฏิบัติได้จริง มีผลลัพธ์สูง บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้(Data-Policy) และใช้ผลลัพธ์เป็นตัววัด โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ด้วย KPI ที่ชัดเจนสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของหน่วยงานในระดับสากล
หนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนแนวทางนี้คือ การสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้องด้วยหลักคิด “ Doing Well by Doing Good “ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนปรับตัวอย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยภาคเอกชนมีบทบาทในการปรับตัวและลงมือทำ ขณะที่ภาครัฐสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัว ทั้งในด้านกฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การดำเนินการแบบครบวงจรและผสานพลังการทำงานจากทุกภาคส่วน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยกันพลิกฟื้นความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยและก่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม
นายผยง ย้ำว่า “สมาคมธนาคารไทยขอยืนยันเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างเป็นระบบอันจะนำไปสู่การเสริมสร้าง Trust and Confident ระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศสู่แนวคิด Reinvent Thailand สู่การเติบโตที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและเป็นธรรม” ./