สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ x Thai FH Network หนุนผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมเข้าถึงการรักษา ลดเสี่ยงโรคหัวใจก่อนวัย

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่าย Thai FH Network และ บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม (Familial Hypercholesterolemia: FH) โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
พล.ต.ต.นพ. เกษม รัตนสุมาวงศ์ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ภาวะ Familial Hypercholesterolemia (FH) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทําให้ระดับไขมัน LDL-C ในเลือดสูงตั้งแต่อายุยังน้อย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยอันควร หากไม่ได้รับ การวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยจํานวนหนึ่งอาจเผชิญภาวะหัวใจขาดเลือดหรือภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตั้งแต่อายุยังน้อย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ดําเนินโครงการสนับสนุนงานทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนักรู้สําหรับผู้ป่วย FH ต่างๆ โดยโครงการดังกล่าวมี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลในหลายภูมิภาคเข้าร่วมดําเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการวินิจฉัยโรค FH และการดูแลรักษาตามแนวทางมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระดับประเทศที่มุ่งสนับสนุนผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม
ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ประธานเครือข่าย Thai FH Network กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วย FH จํานวนมากยังไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม การดําเนินโครงการต่างๆ เกี่ยวกับโรค FH จึงถือเป็นก้าวสําคัญในการเพิ่มโอกาสในการได้รับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยภายใต้สิทธิประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้และการคัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
ภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทําให้ระดับ LDL สูงผิดปกติตั้งแต่อายุน้อย ส่งผลให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัย หากได้รับ การวินิจฉัยเร็วและเริ่มการรักษาอย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวได้อย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ Thai FH Network ยังเดินหน้าส่งเสริมความ ร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรอง การวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วย FH ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น