"เทพไทย" โมเดลธุรกิจ ESG สู่แบรนด์ท็อประดับประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ “ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2569”

บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ผู้ผลิต ยาสีฟันสมุนไพรไทย ภายใต้แบรนด์ เทพไทย องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพธุรกิจ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จอยู่แถวหน้า คว้ารางวัลใหญ่อีกครั้ง จากสถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สมาคมธนาคารไทย 4 สถาบันพันธมิตร ที่ร่วมกันคัดเลือกให้ เทพไทย โปรดัคท์ ได้รางวัลชนะเลิศ “ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2569”
บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาสีฟันของคนไทย ที่สร้างยอดขายสู่ธุรกิจพันล้าน ณ ปัจจุบัน เริ่มต้นจากสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยการผลิตใช้กันเองในครอบครัวตั้งแต่รุ่นคุณปู่ที่เป็นแพทย์ทหาร ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า “ธรรมชาติคือตัวแทนสวรรค์ สมุนไพรคือสิ่งที่ฟ้าประทานมาให้มนุษย์ ดุจดังเหล่าเทพที่คอยปกปักรักษามนุษย์”
ตอนที่เริ่มวางจำหน่ายตามร้านค้า เมื่อปี 2540 ใช้ชื่อแบรนด์ว่า “รักษ์ไทย” ต่อมาเข้าไปจำหน่ายในงาน OTOP ครั้งแรกเมื่อปี 2546 และในปี 2556 เทรนด์สินค้าสมุนไพรได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนั้น นายกร สุริยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะบุตรชาย ตัดสินใจเข้าช่วยธุรกิจครอบครัวเต็มตัว เขาต้องการขยายธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท แต่พบว่าชื่อแบรนด์ไปซ้ำกับบริษัทอื่นที่จดทะเบียนแล้ว คุณแม่คุณกรเกิดไอเดียว่า...ถ้าเราเปรียบสมุนไพรเหมือนฟ้าประทานมาให้คนไทยใช้ และเป็นเทพที่ปกป้องรักษาคนไทย จึงตัดสินใจเลือกใช้ชื่อแบรนด์ว่า “เทพไทย” จวบจนปัจจุบันที่มีทีมงานกว่า 136 คน ที่ตั้งบริษัทฯ อยู่ที่ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
นายกร สุริยพันธุ์ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้รับการยกย่องจนได้รับ ‘รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2569’ “ในฐานะตัวแทนขององค์กร รู้สึกภาคภูมิใจแทนบุคลากรทุกท่าน เพราะมันสะท้อนถึงสิ่งที่เราร่วมกันทำมา เป็นการการันตีด้วยผลงานและรางวัลว่า เป้าหมายของเราในการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งร่วมกับสังคมที่เข้มแข็งนั้น ได้เดินมาถูกทางแล้ว ขอขอบคุณ ทั้ง 4 สถาบันพันธมิตร ที่เล็งเห็นและพิจารณาคัดเลือกร่วมกันให้ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ได้รับรางวัล ‘ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี2569’
นั่นหมายความว่า เทพไทย ผ่านเกณฑ์ชี้วัดเพื่อคัดเลือก 3 ข้อใหญ่ คือ หลักธรรมาภิบาลด้านพนักงาน ด้านผู้บริโภค และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีคะแนนรวมสูงที่สุด
ด้านพนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด ไม่ว่าด้านความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของพนักงาน แล้วยังมีสวัสดิการที่ดี เช่น สวัสดิการข้าวสาร ให้พนักงานประจำรายเดือนและรายวัน ได้รับข้าวสาร 10 กิโลกรัม / เดือน สวัสดิการท่องเที่ยวประจำปี สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ด้านผู้บริโภค : มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมาย ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 22716:2007,ISO 9001 : 2015, Good Manufacturing Practice (GMP),Halal, THAILAND TRUST MARK และมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน รวมถึงรางวัลสำคัญที่ได้รับ เช่น รางวัลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2022 รางวัล อย. QUALITY AWARD ปี 2024 รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการที่ดี ปี 2023 รางวัลสินค้าครองใจคนไทยประจำปี 2025 เป็นต้น รวมถึงการเปิดช่องทางในการรับร้องเรียนให้กับผู้บริโภค
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม : มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) มีกระบวนการจัดการของเสีย โดยคัดแยกประเภทของเสียจากกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นสร้างระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชน สังคม โรงเรียน และผู้ด้อยโอกาส