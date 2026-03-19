"เทพไทย" โมเดลธุรกิจ ESG สู่แบรนด์ท็อประดับประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ “ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2569”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




นายกร สุริยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด รับโล่เกียรติยศ และเกียรติคุณบัตร องค์กรชนะเลิศ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2569 จาก ดร.อรัญ ธรรมโน ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ผู้ผลิต ยาสีฟันสมุนไพรไทย ภายใต้แบรนด์ เทพไทย องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพธุรกิจ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จอยู่แถวหน้า คว้ารางวัลใหญ่อีกครั้ง จากสถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สมาคมธนาคารไทย 4 สถาบันพันธมิตร ที่ร่วมกันคัดเลือกให้ เทพไทย โปรดัคท์ ได้รางวัลชนะเลิศ “ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2569”

บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาสีฟันของคนไทย ที่สร้างยอดขายสู่ธุรกิจพันล้าน ณ ปัจจุบัน เริ่มต้นจากสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยการผลิตใช้กันเองในครอบครัวตั้งแต่รุ่นคุณปู่ที่เป็นแพทย์ทหาร ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า “ธรรมชาติคือตัวแทนสวรรค์ สมุนไพรคือสิ่งที่ฟ้าประทานมาให้มนุษย์ ดุจดังเหล่าเทพที่คอยปกปักรักษามนุษย์”

ตอนที่เริ่มวางจำหน่ายตามร้านค้า เมื่อปี 2540 ใช้ชื่อแบรนด์ว่า “รักษ์ไทย” ต่อมาเข้าไปจำหน่ายในงาน OTOP ครั้งแรกเมื่อปี 2546 และในปี 2556 เทรนด์สินค้าสมุนไพรได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนั้น นายกร สุริยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะบุตรชาย ตัดสินใจเข้าช่วยธุรกิจครอบครัวเต็มตัว เขาต้องการขยายธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท แต่พบว่าชื่อแบรนด์ไปซ้ำกับบริษัทอื่นที่จดทะเบียนแล้ว คุณแม่คุณกรเกิดไอเดียว่า...ถ้าเราเปรียบสมุนไพรเหมือนฟ้าประทานมาให้คนไทยใช้ และเป็นเทพที่ปกป้องรักษาคนไทย จึงตัดสินใจเลือกใช้ชื่อแบรนด์ว่า “เทพไทย” จวบจนปัจจุบันที่มีทีมงานกว่า 136 คน ที่ตั้งบริษัทฯ อยู่ที่ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา


นายกร สุริยพันธุ์ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้รับการยกย่องจนได้รับ ‘รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2569’ “ในฐานะตัวแทนขององค์กร รู้สึกภาคภูมิใจแทนบุคลากรทุกท่าน เพราะมันสะท้อนถึงสิ่งที่เราร่วมกันทำมา เป็นการการันตีด้วยผลงานและรางวัลว่า เป้าหมายของเราในการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งร่วมกับสังคมที่เข้มแข็งนั้น ได้เดินมาถูกทางแล้ว ขอขอบคุณ ทั้ง 4 สถาบันพันธมิตร ที่เล็งเห็นและพิจารณาคัดเลือกร่วมกันให้ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ได้รับรางวัล ‘ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี2569’

นั่นหมายความว่า เทพไทย ผ่านเกณฑ์ชี้วัดเพื่อคัดเลือก 3 ข้อใหญ่ คือ หลักธรรมาภิบาลด้านพนักงาน ด้านผู้บริโภค และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีคะแนนรวมสูงที่สุด


ด้านพนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด ไม่ว่าด้านความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของพนักงาน แล้วยังมีสวัสดิการที่ดี เช่น สวัสดิการข้าวสาร ให้พนักงานประจำรายเดือนและรายวัน ได้รับข้าวสาร 10 กิโลกรัม / เดือน สวัสดิการท่องเที่ยวประจำปี สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ด้านผู้บริโภค : มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมาย ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 22716:2007,ISO 9001 : 2015, Good Manufacturing Practice (GMP),Halal, THAILAND TRUST MARK และมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน รวมถึงรางวัลสำคัญที่ได้รับ เช่น รางวัลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2022 รางวัล อย. QUALITY AWARD ปี 2024 รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการที่ดี ปี 2023 รางวัลสินค้าครองใจคนไทยประจำปี 2025 เป็นต้น รวมถึงการเปิดช่องทางในการรับร้องเรียนให้กับผู้บริโภค

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม : มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) มีกระบวนการจัดการของเสีย โดยคัดแยกประเภทของเสียจากกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นสร้างระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชน สังคม โรงเรียน และผู้ด้อยโอกาส

