ผู้บริหารบางจากฯ คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ “Women in Sustainability Icon” จาก Bangkok Post Women of the Year 2026

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธาน Carbon Markets Club เป็น 1 ใน 10 ผู้นำสตรีที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Bangkok Post Women of the Year 2026 ในฐานะหนึ่งใน “สตรีต้นแบบด้านความยั่งยืน - Women in Sustainability Icon” โดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ด้วยบทบาทในการผลักดันความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และการพัฒนาตลาดคาร์บอนของไทย รวมถึงการเชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาครัฐ และความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
โครงการ Bangkok Post Women of the Year โดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2021 เพื่อเชิดชูบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จ และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อมเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีความสำเร็จในหลายสาขา ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสตรีสากล