เจียไต๋คว้ารางวัล The 2nd BT Awards จาก “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” ถ่ายทอดโซลูชันเกษตรยกระดับเกษตรกรไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย คว้ารางวัล AgriTech & Food Innovation จากเวที The 2nd BT Awards ในหมวด Society จากบทบาทในการเป็นโซลูชัน โพรไวเดอร์ ที่ริเริ่ม “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” (Chia Tai Experience) หรือ “ศูนย์เกษตรเจียไต๋” อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อยกระดับศักยภาพเกษตรกรไทยและสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรและระบบอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่โครงการหรือองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม




สุภาภรณ์ เกียรติศิริขจร Chief Marketing Officer บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 105 ปี เจียไต๋เชื่อมั่นว่าเกษตรกรรมไม่ใช่เพียงเรื่องของการปลูกพืชหรือการผลิตอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตผู้คน เศรษฐกิจชุมชน และความมั่นคงของสังคมในระยะยาวท่ามกลางความท้าทายของโลกในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรมเกษตรหรือ AgriTech จึงเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของเจียไต๋ในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ไขความท้าทายในภาคเกษตรกรรม

หนึ่งในบาทบาทสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นดังกล่าวคือการริเริ่ม “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” หรือ “ศูนย์เกษตรเจียไต๋” อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงสำหรับเกษตรกร โดยผสานเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้ากับองค์ความรู้และประสบการณ์ของเจียไต๋ รวมถึงองค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาแนวทางการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศ และยกระดับศักยภาพเกษตรกรไทยให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน


ปัจจุบันโครงการเริ่มดำเนินการในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีแผนขยายศูนย์เกษตรเจียไต๋ไปยังพื้นที่สำคัญด้านการผลิตพืชในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างทั่วถึง พร้อมร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

รางวัลดังกล่าวจึงไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของเจียไต๋ แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกรไทย สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสนับสนุนการเติบโตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

เจียไต๋คว้ารางวัล The 2nd BT Awards จาก “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” ถ่ายทอดโซลูชันเกษตรยกระดับเกษตรกรไทย
เจียไต๋คว้ารางวัล The 2nd BT Awards จาก “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” ถ่ายทอดโซลูชันเกษตรยกระดับเกษตรกรไทย
เจียไต๋คว้ารางวัล The 2nd BT Awards จาก “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” ถ่ายทอดโซลูชันเกษตรยกระดับเกษตรกรไทย
เจียไต๋คว้ารางวัล The 2nd BT Awards จาก “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” ถ่ายทอดโซลูชันเกษตรยกระดับเกษตรกรไทย