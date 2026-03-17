เจียไต๋คว้ารางวัล The 2nd BT Awards จาก “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” ถ่ายทอดโซลูชันเกษตรยกระดับเกษตรกรไทย

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย คว้ารางวัล AgriTech & Food Innovation จากเวที The 2nd BT Awards ในหมวด Society จากบทบาทในการเป็นโซลูชัน โพรไวเดอร์ ที่ริเริ่ม “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” (Chia Tai Experience) หรือ “ศูนย์เกษตรเจียไต๋” อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อยกระดับศักยภาพเกษตรกรไทยและสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรและระบบอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่โครงการหรือองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม
สุภาภรณ์ เกียรติศิริขจร Chief Marketing Officer บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 105 ปี เจียไต๋เชื่อมั่นว่าเกษตรกรรมไม่ใช่เพียงเรื่องของการปลูกพืชหรือการผลิตอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตผู้คน เศรษฐกิจชุมชน และความมั่นคงของสังคมในระยะยาวท่ามกลางความท้าทายของโลกในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรมเกษตรหรือ AgriTech จึงเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของเจียไต๋ในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ไขความท้าทายในภาคเกษตรกรรม
หนึ่งในบาทบาทสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นดังกล่าวคือการริเริ่ม “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” หรือ “ศูนย์เกษตรเจียไต๋” อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงสำหรับเกษตรกร โดยผสานเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้ากับองค์ความรู้และประสบการณ์ของเจียไต๋ รวมถึงองค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาแนวทางการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศ และยกระดับศักยภาพเกษตรกรไทยให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ปัจจุบันโครงการเริ่มดำเนินการในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีแผนขยายศูนย์เกษตรเจียไต๋ไปยังพื้นที่สำคัญด้านการผลิตพืชในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างทั่วถึง พร้อมร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
รางวัลดังกล่าวจึงไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของเจียไต๋ แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกรไทย สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสนับสนุนการเติบโตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน