นิวสกายฯ เริ่มทดสอบรับขยะ “โครงการกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอ่อนนุช” พร้อมโชว์ระบบจัดการกลิ่น - มาตรการสวล.

นิวสกาย เอ็นเนอร์จีฯ เผยความคืบหน้า “โครงการกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอ่อนนุช” ก่อสร้างตามแผน พร้อมเปิดให้ประชาชนรัศมี 5 กม.เข้าชมบ่อรับขยะระบบปิด โชว์เทคโนโลยีกำจัดขยะไร้กลิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time สร้างความมั่นใจต่อมาตรฐานการบริหารจัดการขยะและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนทดสอบรับขยะ
นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ได้ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 86.89 และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบระบบรับขยะในวันที่ 20 มีนาคม 2569 นี้ จึงได้เปิดให้สื่อมวลชนและประชาชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมบ่อรับขยะ ซึ่งเป็นบ่อระบบปิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
บ่อรับขยะของโครงการฯ ได้รับการออกแบบเป็น ระบบปิด (Closed System) มีความจุในการรองรับขยะได้สูงถึงประมาณ 24,000 ตัน ซึ่งถือเป็นโครงสร้างสำคัญของระบบกำจัดมูลฝอยสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร กระบวนการกำจัดขยะใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยขยะถูกนำมาเทในบ่อพักภายในอาคารระบบปิด 3–5 วัน เพื่อลดความชื้น ใช้เครนคีบขยะเข้าสู่ เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Type) ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 850–1,100°C นำความร้อนต้มน้ำเป็นไอน้ำแรงดันสูง หมุนกังหันไอน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 30 เมกะวัตต์
การเปิดเยี่ยมชมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ ได้รับข้อมูลและเห็นกระบวนการทำงานจริงของระบบรับขยะ รวมถึงมาตรการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ก่อนที่ระบบจะเริ่มทดสอบรับขยะและเดินเครื่องกำจัดขยะตามแผนที่วางไว้ โดยโครงการฯ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567 กำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือน พ.ย. 2569 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1,000 วัน
ทั้งนี้ โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ ซอยอ่อนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีขีดความสามารถในการกำจัดขยะไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน (รองรับสูงสุด 1,600 ตันต่อวัน) ดำเนินงานภายใต้รูปแบบเอกชนร่วมลงทุน (BOT) ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งยกระดับการจัดการขยะของเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ โครงการยังได้ติดตั้ง เครื่อง E-nose หรือจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่จำลองการรับรู้กลิ่นของมนุษย์ โดยใช้ชุดเซนเซอร์ (Sensor Array) เพื่อตรวจจับสารระเหยในอากาศและแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบ Odor Fingerprint จากนั้นนำข้อมูลไปประมวลผลร่วมกับเทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ จำแนกประเภท และวัดระดับความเข้มข้นของกลิ่นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมกลิ่นในพื้นที่บ่อพักขยะได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน ภายในบ่อพักขยะยังได้นำเทคโนโลยีห้องบ่อพักขยะแรงดันลบ (Negative Pressure System) มาใช้โดยออกแบบให้ภายในอาคารบ่อพักขยะมีความดันอากาศต่ำกว่าภายนอก ส่งผลให้อากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่ภายในตลอดเวลา ทำให้กลิ่นจากขยะไม่สามารถรั่วไหลออกสู่ภายนอกได้ อากาศภายในบ่อพักขยะมูลฝอยจะถูกดูดเข้าสู่ระบบเตาเผาเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการเผาไหม้ ทำให้กลิ่นและก๊าซต่างๆ ถูกกำจัดไปพร้อมกับกระบวนการเผาไหม้ที่มีอุณหภูมิสูง 850–1,100°C ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการควบคุมกลิ่นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโครงการ จึงมั่นใจได้ว่า กลิ่นจากขยะจะถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แพร่กระจายออกสู่พื้นที่ภายนอก เนื่องจากอากาศภายในบ่อพักขยะทั้งหมดถูกนำเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งสามารถกำจัดกลิ่นและก๊าซต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ./