นิสสัน x WWF สานต่อความร่วมมือ ปีที่ 3 เสริมทัพภารกิจอนุรักษ์ด้วยพลังความ “ทน พร้อม ลุย”

นิสสัน ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ยกระดับการสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศในผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย ด้วยสมรรถนะความ “ทน พร้อม ลุย” ของรถกระบะ นิสสัน นาวารา ในการสนับสนุนภารกิจอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูระบบนิเวศในระยะยาวของประเทศ
นิสสัน ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นพันธมิตร สนับสนุนภารกิจของ WWF มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 ในการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั่วประเทศ โดยได้นำรถกระบะนิสสัน นาวารา ร่วมสนับสนุนทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของ WWF และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับในปีนี้ นิสสัน ประเทศไทย ได้มอบอาหารแห้ง ตลอดจนอุปกรณ์ และของใช้จำเป็นที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่ อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา (Power Station with Solar Cell) เพื่อรองรับการติดตั้งและส่งสัญญาณกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ รวมถึงอุปกรณ์ภาคสนามอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการติดตาม และประเมินผลการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งอย่างต่อเนื่อง
ทาคาอากิ ยานางิ รองประธานอาวุโส นิสสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “นิสสัน ประเทศไทย มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือระหว่างนิสสันและ WWF สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว นิสสันประเทศไทยจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่นิสสัน นาวารา ซึ่งเป็นรถกระบะสมรรถนะสูง มีความทนทาน และ ความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย ได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจอนุรักษ์ สนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารและร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของประเทศไทย
ทั้งนี้ รถกระบะนิสสัน นาวารา รุ่น PRO-4X มากับเครื่องยนต์ความจุ 2.3 ลิตร 4 สูบ แบบทวินเทอร์โบ และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ สมรรถนะสูง ให้พลังเหลือเฟือ 190 แรงม้า และแรงบิด 450 นิวตันเมตร ช่วยให้ลุยได้ทุกที่ และทุกรูปแบบของเส้นทาง นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยและ Advanced Driver Assistance System (ADAS) และสามารถบรรทุกของได้มาก แข็งแกร่งด้วยเชสซีเหล็กกล้า ทำให้นิสสัน นาวารา PRO-4X เป็นรถยนต์ที่เหมาะกับการใช้งานสนับสนุนทุกภารกิจของ WWF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเก็บข้อมูลสำรวจและวิจัย การศึกษาและติดตามประชากรสัตว์ป่า ในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศหลากหลาย ท้าทาย ทั้งป่าที่มีความสลับซับซ้อน เขาสูง ลำธาร พื้นที่ชุ่มน้ำ และเส้นทางทุรกันดาร
ดร. รุ้งนภา พูลจำปา ผู้อำนวยการฝ่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า WWF ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “WWF ประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่าง นิสสัน ประเทศไทย ผืนป่าตะวันตกถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศมากที่สุด และเป็นแหล่งอาศัยของประชากรเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีภูมิประเทศที่ท้าทายต่อการปฏิบัติงานของนักวิจัย และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ด้วยการสนับสนุนจากนิสสัน ช่วยให้ทีมงานภาคสนามสามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเสริมความคล่องตัวในการปฏิบัติงานภาคสนาม และสนับสนุนการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในผืนป่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลต่อระบบนิเวศประเทศไทย แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความหวังต่อการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีนอีกด้วย”
นายคมสัน มณีกาญจน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กล่าวว่า “นิสสัน ประเทศไทย ให้การสนับสนุนที่ดีแก่เจ้าหน้าที่อุทยานมาโดยตลอด ภารกิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อุทยานเต็มไปด้วยความท้าทาย ทั้งเส้นทางที่ลาดชัน ลุยโคลน หรือการปฏิบัติงานค้างคืนในป่าลึก การได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของงานอนุรักษ์ ไม่เพียงช่วยยกระดับความพร้อมในการทำงาน แต่ยังเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเดินหน้าปกป้อง และอนุรักษ์ผืนป่าได้อย่างเข้มแข็งต่อไป”
การสนับสนุนน WWF อย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นของนิสสัน ที่มีต่อประเทศไทย ทั้งในด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนไทยทั่วประเทศ การสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูประชากรเสือโครงในผืนป่าตะวันตก จะมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศ การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งต่อคุณค่าแห่งธรรมชาติให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป