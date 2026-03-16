จัดเต็ม!! PMCU จุฬาฯ ยก "สยามสแควร์" เป็น ‘เวทีแจ้งเกิดของทุกคน’ จับมือ "กทม." จัด “Bangkok Street Performer Festival 2026”

เพราะเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่มีขีดจำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย PMCU ตั้งใจสร้าง Siam Square Walking Street ให้เป็นมากกว่าแค่แหล่งช้อปปิ้ง หรือจุดนัดพบ แต่เป็น "Platform แห่งโอกาส" ที่เปิดกว้างให้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาสร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น ดนตรีเปิดหมวกที่เปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษา มาแสดงความสามารถด้านดนตรีจนกลายเป็นพื้นที่สำหรับศิลปินหรือวงดนตรีหน้าใหม่ได้สร้างฐานแฟนคลับใจกลางเมืองที่มาเปิดการแสดงแล้วกว่า 2,000 วง โดยมีนักดนตรีแสดงแล้วกว่า 15,000 คน และ Art & Performance Street Show การแสดงที่ใช้ทักษะพิเศษ เช่น มายากล, ละครใบ้ (Mime), การเต้น Cover Dance ไปจนถึงศิลปะการแสดงร่วมสมัย, Live Painting & Graffiti บางช่วงเวลามีการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สดๆ ให้คนเดินผ่านไปมาได้ชม, Art & Craft Market ตลาดนัดงานคราฟต์ที่เปิดให้ศิลปินรายย่อยนำผลงานทำมือมาจัดแสดงและจำหน่าย, Learning Space กิจกรรมแบ่งปันความรู้ เช่น การสอนทำเวิร์คช็อปศิลปะ, การประดิษฐ์สิ่งของ หรือการสาธิตงานฝีมือต่างๆ Public Discussion / Edutainment กิจกรรมเชิงสาระที่ปรับรูปแบบให้สนุก เข้ากับบรรยากาศถนนคนเดิน, Wellness & Lifestyle กิจกรรมกีฬาหรือสันทนาการที่คนทั่วไปมีส่วนร่วมได้, Sustainable Activity กิจกรรมที่รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้จุดบริการน้ำดื่มฟรี (Water Station) เพื่อลดขยะพลาสติก หรือแคมเปญแยกขยะในพื้นที่ ตลอดจน Festival Ground การปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามเทศกาลสำคัญ เช่น งานสงกรานต์, หรือเทศกาลเต้นรำนานาชาติ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้มาเยือนตลอดทั้งปี
ในวันนี้ ยังคงเดินหน้าส่งมอบพื้นที่ Siam Square Walking Street ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับทุกคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนรุ่นใหม่และศิลปินทุกสาขาได้ก้าวออกมาโชว์พลังความสามารถพิเศษ สร้างสีสันและแรงบันดาลใจใจกลางเมืองจาก "พื้นที่สาธารณะ" สู่ "พื้นที่แห่งโอกาส"
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย PMCU จับมือกับ กรุงเทพมหานคร และเครือข่าย Bangkok Street Act Network x Siammover ร่วมกันจัดปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหญ่ในงาน “Bangkok Street Performer Festival 2026” ภายใต้แนวคิด “Siam Square Walking Street for All” ล่าสุด เปลี่ยนสยามสแควร์ให้เป็นเทศกาลดนตรีและศิลปะของทุกคนภายในงานพบกับศิลปินเปิดหมวกกว่า 200 ชีวิต ที่มาเปลี่ยนทุกตารางนิ้วของสยามสแควร์ให้มีชีวิตชีวา ผ่านโซนกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์
• The Power of Youth: เวทีหลัก (Main Stage) พบกับศิลปินคุณภาพ อาทิ Tigger (GMM), Equinox Band, Powersful และ Saturn
• Busking Culture: ดนตรีสดจากศิลปินเปิดหมวกชื่อดังในโซนต่างๆ อาทิ ปกฉัตร บัวไข, เคน คนคูล, Maki the Pianist และศิลปินจากเครือข่าย Bangkok Street Performer
• Street Art & Community: บูธจำหน่ายงานคราฟต์ (Art & Craft) และ Workshop สุดสร้างสรรค์ที่จะจัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงศิลปินกับผู้คนในสังคมเข้าด้วยกัน
โดยในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 (15:30 – 21:30 น.) มีการแสดงเต็มรูปแบบ ณ Siam Square Walking Street และวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 มีกิจกรรม Workshop สุดพิเศษ ณ Siammover ชั้น 2 สยามกิตติ์ โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และนายธนัท โชติรสเวคิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ให้การต้อนรับ
นายธนัท โชติรสเวคิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ กล่าวว่า “ในนามของจุฬาฯ เรามีความยินดีอย่างมากที่ได้เปิดพื้นที่ Siam Square Walking Street และได้ร่วมกับกทม.อีกครั้ง เพื่อจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้ ทั้งยังมีพันธมิตรใหม่คือทีมศิลปินที่ทำ Street Performer มาทำโครงการ SiamMover เปิดให้ประชาชนคนไทยเข้าร่วมเวิร์คช็อปศิลปะการแสดง และเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้อีกด้วย”
“ตามนโยบายของจุฬาฯ ต้องการยกพื้นที่สยามสแควร์ให้เป็นศูนย์กลางความสุขความสร้างสรรค์ของคนไทยด้วย ไม่ได้ต้องการให้เป็นเพียงพื้นที่ท่องเที่ยวหรือแฟชั่นเท่านั้น ในวันนี้จึงมีทั้งเยาวชนและคนไทยมาแสดงความสามารถต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งการแสดงดนตรี การเต้น การโชว์ความสามารถพิเศษ และศิลปะมากมาย ทำให้ความสามารถของเด็กไทยซึ่งมีตั้งแต่เด็กเล็กๆ และเยาวชน ออกมาสู่สายตาชาวโลกผ่านนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากที่เข้ามาท่องเที่ยวที่สยามสแควร์แห่งนี้ ซึ่งเป็นหมุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวตั้งใจเดินทางมา”
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ในส่วนของนโยบายทางกทม. มองเห็นศักยภาพมากมายของคนกรุงเทพฯ อยู่แล้ว แต่ศิลปินหนึ่งคนต่างมี journey หรือ เส้นทางการเติบโตที่น่าสนใจ ซึ่งจุดเริ่มต้นของกทม.มาจากการมี Street Performer กลุ่มอาวุโสเข้ามาหาท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ เมื่อ4 ปีที่แล้ว ขอให้กทม.เปิดพื้นที่สาธารณะในเมืองเพื่อการแสดงโชว์ต่างๆ จึงเป็นที่มาของโครงการ Bangkok Street Performer โดยมีการลงทะเบียนผู้มาแสดง ซึ่งวันแรกเปิด 10 จุด มีกว่า 20 โชว์ วันนี้มี 40 จุด และรวม 3 ปี มีกว่า 8,000 โชว์ปีนี้ช่วงสองเดือนกว่ามีแล้วกว่า 2,000 โชว์ มีไอเดียของโครงการเช่นเดียวกับ Busking หรือดนตรีเปิดหมวก ในลอนดอน ซึ่ง ED Sheeran แจ้งเกิดจากการแสดงในพื้นที่ของรถไฟฟ้าใต้ดินก่อนจะดังระดับโลก”
“นอกจากนี้ แต่ละปีต้องมีการจัด Festival 1 ครั้ง เป็นการรวมพลการโชว์ต่างๆ ซึ่ง 2 ปีก่อน ใช้พื้นที่สกายวอล์ค ปทุมวัน และปีที่แล้วได้พื้นที่จาก PMCU และปีนี้ได้พื้นที่จากจุฬาฯ คือสยามสแควร์ พื้นที่มากขึ้นและคึกคักกว่าเดิมอีก เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นศิลปินอยากมาโชว์ โดยเฉพาะเด็กๆ เยาวชน หรือคนที่มาครั้งแรก เห็นความตื่นเต้น แต่ก็โชว์กันอย่างเต็มที่
ซึ่งพ่อแม่ที่มาด้วยก็ดูมีความสุขไปด้วยกัน รวมทั้ง หวังว่าการเปิดพื้นที่เช่นนี้จะมีส่วนช่วยผลิตศิลปินคนไทยที่สร้างชื่อสียงและประสบความสำเร็จระดับโลกอย่างลิซ่า ได้อย่างแน่นอน ส่วนการต่อยอดโครงการ สำหรับพื้นที่prime area จะมีการคัดเลือกการโชว์โดยจัดระดับความสามารถโดยคณะกรรมการซึ่งจะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต”
ทิกเกอร์-อชิระ เทริโอ หรือ TIGGER ศิลปินจากค่ายเพลงรุ่นใหม่ G’NEST ในสังกัด GMM Grammy บอกว่า “ดีใจที่ได้มาร่วมงานนี้ โดยส่วนตัวชอบศิลปะอยู่แล้ว รูปแบบของงานนี้ทำให้ศิลปะเข้าถึงได้ง่าย กิจกรรมที่นำมาร่วมก็มีความหลากหลาย การจัดงานบนพื้นที่กลางสยามสแควร์ก็สะดวกสบาย สำหรับผมที่เป็นเนิร์ดเรื่องsound ชอบตรงที่แม้จะมีหลายโชว์ แต่sound ก็ไม่รบกวนกันเลย”
ส่วนหนึ่งของผู้เข้าชมงาน คุณพ่อยอด กับลูกสาวตัวน้อย ด.ญ.วาเลน อายุ7 ขวบ บอกถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมในงานนี้ว่า “รู้สึกสนุกสนานกับการได้ชมการแสดงต่างๆ มากมาย น้องได้เห็นการแสดงของพี่ๆ ได้เห็นตัวอย่าง ได้เห็นว่าต้องอดทนมากมายกว่าจะสามารถทำการแสดงที่ดีๆ ในแต่ละชุด ซึ่งน้องก็ได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆ ตามบูทต่างๆ หลากหลาย เยอะจริงๆ สำหรับโชว์ที่ชอบมีหลายอย่าง เช่น juggling ซึ่งคนที่มาโชว์เป็นเด็ก ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้อง ส่วนน้องชอบการโชว์ฮูล่าฮูปมากที่สุด ในเรื่องสถานที่ก็ดีทางเดินสะดวก สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศก็ดี ผู้คนเดินกันแบบสบายๆ ชิลๆ ไม่มีความวุ่นวาย อยากให้ทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยขึ้น เพราะเป็นประโยชน์ เห็นทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนไทยและต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก”
ทั้งนี้ PMCU กับกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนเมืองด้วยศิลปะ สนับสนุนศักยภาพของศิลปินไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สยามสแควร์เป็นพื้นที่ของ "ทุกคน" อย่างแท้จริง