บางจากฯ เดินหน้าจำหน่าย E85 พลังงานทางเลือก ราคาประหยัด พร้อมเพิ่มสถานี Self-Service ลดภาระผู้ใช้รถยนต์

ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้าให้บริการแก๊สโซฮอล์ E85 ซึ่งเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีเอทานอลเป็นองค์ประกอบหลัก ช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่รองรับน้ำมัน E85 โดยมีสถานีบริการน้ำมันบางจากที่จำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E85 รวม 81 สาขาทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีราคา 25.79 บาทต่อลิตร (ราคาในกรุงเทพฯ และยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ซึ่งต่ำกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ชนิดอื่น โดยมีราคาถูกกว่า E20 ประมาณ 2 บาทต่อลิตร และถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ประมาณ 5 บาทต่อลิตร จึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและบรรเทาภาระของผู้บริโภค
ขณะเดียวกัน บางจากฯ นำเสนอทางเลือกสถานีบริการน้ำมันบางจากแบบบริการตัวเอง (Self-Service) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีราคาต่ำกว่าสถานีบริการน้ำมันทั่วไป 30 สตางค์ต่อลิตร อีกทั้งยังช่วยกระจายการใช้บริการ ลดความแออัดในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูง และเพิ่มความคล่องตัวในการเข้าถึงพลังงานของผู้ใช้รถยนต์ โดยล่าสุดได้เพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันบางจากแบบ Self-Service รวมเป็น 40 สาขา