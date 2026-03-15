PMCU เปิดพื้นที่ศิลปะ ดัน "สยามสแควร์" จากแลนด์มาร์กแห่งการเช็กอิน สู่ "พื้นที่สร้างสรรค์ของเมือง"

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ PMCU เดินหน้าปลุกพลังพื้นที่สยามสแควร์ให้เป็นมากกว่าย่านการค้า เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ออกมาปล่อยของผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเต้น เล่นดนตรี ละครเวที ไปจนถึงศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ ล่าสุดเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ใน "อาคารสยามกิตดิ์" โดยร่วมกับ SiamMover คอมมูนิตี้ศิลปะภายใต้แนวคิด Move What You Love
ที่ผ่านมา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ หรือ PMCU ได้ผลักดันกิจกรรมสร้างสรรค์ในย่านสยามสแควร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดพื้นที่ถนนในงาน Siam Square Walking Street ให้กลายเป็นเวทีของคนเมืองที่สามารถออกมาร่วมทำกิจกรรมและแสดงความสามารถได้อย่างอิสระ พร้อมจัดเทศกาลและอีเวนต์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น SIAM SQUARE WORLD DANCE CARNIVAL 2026 ที่รวมนักเต้นจากหลายประเทศมาโชว์พลังการเต้นใจกลางกรุงเทพฯ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อย่าง Paint the Park และ สนามเทพ เฟสติว่าว ที่ชวนผู้คนมาสัมผัสบรรยากาศเทศกาลเล่นว่าวกลางเมือง
ล่าสุด PMCU เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ใน "อาคารสยามกิตดิ์" โดยร่วมกับ SiamMover คอมมูนิตี้ศิลปะภายใต้แนวคิด “Move What You Love” ชวนคนเมืองลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักหลังเลิกเรียนหรือเลิกงาน โครงการนี้ขับเคลื่อนโดย กฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ ผู้ริเริ่ม Blind Theatre และผู้ก่อตั้ง Bangkok Street Act Network ที่ทำงานกับศิลปะการแสดงในพื้นที่เมืองมาอย่างต่อเนื่อง
ภายใน SiamMover จึงกลายเป็นจุดนัดพบของคอมมูนิตี้สร้างสรรค์หลากหลายแขนง ทั้งกลุ่มเต้น street dance ละครเวที beatbox ไปจนถึง storytelling และ stand-up comedy ที่มารวมตัวกันในรูปแบบ Creative Club
เป้าหมายคืออยากเห็นย่านสยามมี กิจกรรมสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ตลอด 365 วัน ให้พื้นที่กลางเมืองกลายเป็นพื้นที่ที่ผู้คนได้มาพบกัน ทดลองไอเดีย และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมได้ทาง Instagram และ Facebook : SiamMover