DAD ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร-แม่บ้าน-รปภ.ในศูนย์ราชการฯ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ดึง“วีเจจ๋า” ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

DAD ไม่ทิ้งใคร เดินหน้าตอกย้ำแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Wellness Organization) ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ชวนบุคลากร แม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมดึง “วีเจจ๋า” ร่วมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ DAD ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Activity) โดยจับมือ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด จัดกิจกรรม “Metthier Move Together” เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายและสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่บุคลากร พนักงานดูแลความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีนายอภิชัย สายสดุดี. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธรรมาภิบาลและความยั่งยืน พร้อมผู้ปฏิบัติงานของ DAD และนายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด เข้าร่วมด้วย ณ ลานจัดกิจกรรม ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี หรืออาคาร B
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ แม่บ้าน และรปภ. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญที่ปฏิบัติหน้าที่และดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยของพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง การเสริมสร้างสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวณัฐฐาวีรนุช ทองมี หรือ “วีเจจ๋า” ผู้มีชื่อเสียงด้านการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย มาร่วมเป็นผู้นำกิจกรรมออกกำลังกายและแบ่งปันประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
“DAD ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ โดยกิจกรรม Metthier Move Together เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการสร้าง Wellness Organization หรือองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ โดยมุ่งส่งเสริมสุขภาพและสร้างสังคมการทำงานที่ดีภายในศูนย์ราชการฯ เพราะเราเชื่อว่าการส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายและดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต และนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น” ดร. ธีธัช กล่าว
ทั้งนี้ DAD มุ่งยกระดับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ให้เป็นพื้นที่ทำงานที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การบริการ และการส่งเสริมสุขภาวะ เพื่อสร้างสังคมการทำงานที่มีความสุขและยั่งยืนต่อไปในอนาคต