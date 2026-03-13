ธนาคารกรุงเทพ ร่วมยินดี "เทพไทยฯ" คว้ารางวัลธรรมภิบาลดีเด่น ปี 2569

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นายพิชัย จันทภาโส ผู้จัดการภาค 5 ลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด และผู้บริหารธนาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด (ยาสีฟันสมุนไพรเทพไทย) ในโอกาสที่ได้รับ "รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2569" ซึ่งธนาคารกรุงเทพเป็นผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของธนาคารที่มีต่อศักยภาพ และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า โดยมี นายกร สุริยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล
"รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น" เป็นรางวัลเพื่อสืบสานแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่เป็นการยกย่องผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจนกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่นำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยตั้งอยู่บนหลักของความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โปร่งใส และยั่งยืนไปพร้อมกัน