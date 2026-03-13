xs
xsm
sm
md
lg

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมยินดี "เทพไทยฯ" คว้ารางวัลธรรมภิบาลดีเด่น ปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นายพิชัย จันทภาโส ผู้จัดการภาค 5 ลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด และผู้บริหารธนาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด (ยาสีฟันสมุนไพรเทพไทย) ในโอกาสที่ได้รับ "รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2569" ซึ่งธนาคารกรุงเทพเป็นผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของธนาคารที่มีต่อศักยภาพ และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า โดยมี นายกร สุริยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล


"รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น" เป็นรางวัลเพื่อสืบสานแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่เป็นการยกย่องผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจนกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่นำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยตั้งอยู่บนหลักของความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โปร่งใส และยั่งยืนไปพร้อมกัน

นายกร สุริยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2569

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมยินดี "เทพไทยฯ" คว้ารางวัลธรรมภิบาลดีเด่น ปี 2569
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมยินดี "เทพไทยฯ" คว้ารางวัลธรรมภิบาลดีเด่น ปี 2569
นายกร สุริยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2569