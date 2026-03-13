xs
จุฬาฯ เปลี่ยนพื้นที่เชิงพาณิชย์ "จัตุรัสจามจุรี" เป็นพื้นที่เรียนรู้ นำผลงาน "ศิลปินแห่งชาติ" เปิดโลกศิลปะสู่คนรุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่ใจกลางเมืองภายในอาคารจัตุรัสจามจุรี จัดนิทรรศการศิลปะ “ทิพย์สุนทรียศิลป์สุโขทัย” นำผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินร่วมสมัยมาจัดแสดง เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นิสิตและประชาชนทั่วไป สะท้อนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของสังคม


พิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 ณ ห้อง 217 อาคารจัตุรัสจามจุรี ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานศิลปะจาก ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และศิลปินจากกลุ่มจิตรกรไทย พร้อมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตและผู้สนใจได้เข้าชมผลงานศิลปะอย่างใกล้ชิด

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เมือง

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพื้นที่เชิงพาณิชย์ในย่านใจกลางเมือง กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับสังคม การนำนิทรรศการศิลปะระดับชาติอย่าง ‘ทิพย์สุนทรียศิลป์สุโขทัย’ มาจัดแสดงที่จัตุรัสจามจุรี จึงเป็นโอกาสสำคัญที่นิสิตและคนรุ่นใหม่จะได้สัมผัสงานศิลปะคุณภาพ และเชื่อมโยงกับคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทยในบริบทของเมืองร่วมสมัย”


ด้าน ผศ.รวัสสวัส วสิษฐกัมพล ประธานกลุ่มจิตรกรไทย กล่าวว่า การนำผลงานมาจัดแสดงในพื้นที่ใจกลางเมืองอย่างจัตุรัสจามจุรี ช่วยเปิดโอกาสให้งานศิลปะเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่

“พื้นที่แห่งนี้อยู่กลางเมือง เดินทางสะดวกและใกล้กับมหาวิทยาลัย ทำให้ศิลปะไม่ได้อยู่เพียงในพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี แต่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น นิสิตจุฬาฯ และคนรุ่นใหม่สามารถเดินเข้ามาดูงาน พูดคุย ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนมุมมองกับศิลปินได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการต่อยอดความเข้าใจด้านศิลปะในสังคม”


นิทรรศการ “ทิพย์สุนทรียศิลป์สุโขทัย” จึงไม่เพียงเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะระดับชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างของการใช้พื้นที่เมืองเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ และเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมไทยให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างใกล้ชิด

ผู้ที่สนใจสามารถมาชมงานได้ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ห้อง 217 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2569 โดยในงานมีกิจกรรมเวิร์คชอป สำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย ./





