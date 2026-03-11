อินโดรามาฯ ชวนร่วมกิจกรรม DIY จากวัสดุรีไซเคิล ในวัน Global Recycling Day ที่ NEXTOPIA

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับ OGGa idea และ สยามพิวรรธน์ เชิญชวนคนไทยหัวใจสีเขียวผู้ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมร่วมเฉลิมฉลองวันรีไซเคิลโลก (Global Recycling Day) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งส่งเสริมความรู้เรื่องการรีไซเคิลและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ภายในงานจะมีกิจกรรม DIY Workshop โดยอินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและตระหนักถึงคุณค่าของการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตกแต่งกระเป๋าผ้าที่ผลิตจากเส้นใย PET รีไซเคิล และนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึกได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียงนำขวดน้ำดื่มใช้แล้ว (ขวด PET) จำนวน 3 ขวด มาแลกรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม พิเศษ! สำหรับ 5 ท่านแรกที่นำขวด PET ใช้แล้วมาครบ 20 ขวด รับแลกกระเป๋าผ้าพกพาแบบพับได้ฟรี 1 ใบ
โดยความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักว่า ขวดพลาสติกใช้แล้วเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า พร้อมส่งเสริมให้ทุกคนเริ่มต้นพฤติกรรมง่ายๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน
กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 13.00–16.00 น. ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NEXTOPIAWorld