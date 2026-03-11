นิวสกายฯ เปิดเวทีสร้างความเข้าใจชุมชนต่อเนื่อง ตอบชัดๆ การดูแลสิ่งแวดล้อมโครงการโรงกำจัดขยะอ่อนนุช

“นิวสกาย เอ็นเนอร์จี” เดินหน้าสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จัดการประชุมกลุ่มย่อยรวม 22 ครั้ง ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,517 คน เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) พร้อมรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ขนาด 1,600 ตันต่อวัน ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานคร ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
นายนพดล พฤกษะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวสกาย เอ็นนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของโครงการ ได้แก่ พล.ต.อ. ดร. ปัญญา มาเม่น และนายวินัย สวัสดิ์มณี ที่ปรึกษาอาวุโสของโครงการ พร้อมด้วย นายเศรษฐพัส กมลศุภประยูร ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวม 22 ครั้ง ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,517 คน
“การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ขนาด 1,600 ตันต่อวัน พร้อมอธิบายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และเปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อมูลได้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเข้าใจและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ”
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างทีมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จากบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นผู้นำเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นประเด็นข้อข้องใจ และตอบข้อซักถามให้กับประชาชนในพื้นที่
การประชุมจัดขึ้นครอบคลุมชุมชนและหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ครอบคลุมพื้นที่เขตประเวศ เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง เขตลาดกระบัง และเขตบางกะปิ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรปราการ สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนในการติดตามความคืบหน้าโครงการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ การประชุมกลุ่มย่อยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถติดตามการดำเนินงานของโครงการได้ในทุกขั้นตอน และถึงแม้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่อ่อนนุชส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามและอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนถือศีลอด แต่ก็ยินดีเข้ามาร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก แสดงถึงความสนใจและให้ความสำคัญติดตามการดำเนินงานมาของโครงการมาโดยตลอด
“บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชน เราจึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ทั้งการสื่อสารข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง”
นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนมีนาคม 2569 บริษัทมีแผนเปิดให้ประชาชนเข้าชมศักยภาพของบ่อพักขยะของโครงการ ซึ่งเป็นบ่อพักขยะขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด
“เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล โปร่งใส และเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบในระยะยาว”นายนพดล ทิ้งท้าย