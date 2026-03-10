ชาวสวนทุเรียนดิจิทัล!! ดีป้า มอบรางวัล "เกษตรกรดีเด่น" ต้นแบบการใช้ดิจิทัลยกระดับทุเรียนไทย สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ดีป้า มอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นภายในงานเชิดชูเกียรติเกษตรกรทุเรียนดิจิทัล เพื่อยกย่องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสวนอย่างเป็นรูปธรรม ภายในงานยังมีกิจกรรมยกระดับความรู้และทักษะดิจิทัลแก่เกษตรกรที่สนใจ ตั้งเป้าส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการเพาะปลูก ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และขีดความสามารถทางการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและวางรากฐานที่มั่นคงแก่ภาคเกษตรกรรมไทย พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นผู้นำด้านสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดงานเชิดชูเกียรติเกษตรกรทุเรียนดิจิทัล งานสำคัญภายใต้โครงการทุเรียนดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลแก่เกษตรกรดีเด่น ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภาคตะวันออก ที่อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมครั้งถัดไปสำหรับพื้นที่ภาคกลางและตะวันตกจะมีขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคมนี้ และปิดท้ายที่ภาคเหนือที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569
สำหรับรางวัลเกษตรกรดีเด่นเป็นรางวัลที่มอบให้กับเกษตรกรสวนทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุเรียนดิจิทัล และมีผลการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการจดบันทึกกิจกรรมทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลแล้ว ดีป้า ยังมุ่งหวังให้เกษตรกรเหล่านี้เป็นต้นแบบของเกษตรกรสวนทุเรียนยุคใหม่ที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่บุคคลรอบข้างต่อไป
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรจาก บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมเวิร์กชอปเพื่อมอบความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การขอรับรองมาตรฐาน GAP ผ่านการจดบันทึกข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล การประยุกต์ใช้ระบบ IoT เพื่อบริหารจัดการน้ำในสวนทุเรียน การสร้างคอนเทนต์สำหรับเกษตรกร และโอกาสใหม่ของเกษตรกรสู่การส่งออกทุเรียนไทย โดย บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนด้านการขยายช่องทางตลาดเพื่อกระจายผลผลิตทุเรียนของเกษตรกร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ