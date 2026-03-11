อบก.หนุน “เที่ยวไทยไม่ทิ้งคาร์บอน” ผ่านคลิปวิดีโอสั้น - แอป Zero Carbon

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้ก่อตั้งและจะดำเนินการจนครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสนับสนุนหลักขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2050 ดังนั้น จึงได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี TGO” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ตลอดจนสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ด้วยการออกแบบ Logo ที่สวยงาม ทันสมัย สื่อความหมาย สอดคล้องกับแนวคิดและวิสัยทัศน์ของ TGO เพื่อชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2569 และประกาศผล วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 จากการตัดสินของคณะกรรมการ TGO และนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ของ TGO ในโอกาสต่างๆ
ทั้งยังจัดการประกวดคลิปวิดีโอสั้น “เที่ยวไทยไม่ทิ้งคาร์บอน: Carbon-Free Journeys” เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยว และสร้างเทรนด์การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำและการดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชัน Zero Carbon หรือ Net Zero Man รวมทั้งให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ พร้อมกับการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยว ด้วยการจัดทำคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สื่อถึงการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลกและลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกเดือด ด้วยแนวคิด “ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon” ด้วยการออกแบบวิธีการเดินทางการอุปโภคและบริโภคที่ลดคาร์บอน เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น สามารถสมัครได้ทาง Google form และเข้าร่วมอบรมการทำคลิปวิดีโอและการใช้งานแอปพลิเคชัน Zero Carbon หรือ Net Zero Man ในวันที่ 8 เมษายน 2569 พิธีเปิดโครงการประกวดกิจกรรม Green Awareness Digital Campaign: “เที่ยวไทย ไม่ทิ้งคาร์บอน” หรือผ่านทางระบบออนไลน์ Facebook Live Streaming องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ./