สจล. x ไทย สมายล์ กรุ๊ป พัฒนานวัตกรรมขนส่งพลังงานสะอาด มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกลุ่มบริษัท ไทย สมายล์ กรุ๊ป เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านระบบขนส่งพลังงานสะอาด รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงยั่งยืน โดยใช้ระบบ EV Bus และ EV Boat ที่ดำเนินงานจริงในกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เรียนรู้และทดลองเชิงปฏิบัติ (Living Lab) เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคการศึกษาสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม
พิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. และ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไทย สมายล์ บัส และ ไทย สมายล์ โบ้ท ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี ผังเมือง เข้ากับระบบนิเวศการขนส่งพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินงานจริง เพื่อร่วมกันพัฒนาต้นแบบการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. กล่าวว่า สถาบันมีบทบาทในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการผลิตกำลังคนคุณภาพ เพื่อให้องค์ความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม รองรับการทำงานในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในโอกาสนี้ สจล. ได้นำองค์ความรู้และศักยภาพของคณาจารย์และนักวิจัยมาสนับสนุนแนวคิดการใช้เรือไฟฟ้าในคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกของระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงชุมชนสำคัญ ได้แก่ ชุมชนลาดกระบัง ชุมชนหัวตะเข้ ชุมชนวัดลานบุญ ชุมชนวัดสังฆราชา ชุมชนวัดลาดกระบัง และชุมชนวัดปลูกศรัทธา เพื่อให้เส้นทางสายน้ำสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นแนวทางสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งพลังงานสะอาด ต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบการเดินทางอัจฉริยะ (Smart Mobility) และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันจะถูกนำเสนอผ่านเวที “ลาดกระบังนิทรรศน์ 69” ที่ สจล. เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2569 ณ สจล. เพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรม อีกทั้งภายในงานยังผนวกการจัดกิจกรรม Open House ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำคัญของสถาบัน เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ได้ทำความรู้จักคณะและหลักสูตรต่างๆ ของ สจล. พร้อมเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากคณาจารย์และนักศึกษา
ด้าน นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไทย สมายล์ บัส และ ไทย สมายล์ โบ้ท กล่าวว่า กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการเดินทางแบบบูรณาการ (Integrated Mobility) ที่เชื่อมต่อรูปแบบการเดินทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำระบบ EV Bus และ EV Boat มาใช้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ
ความร่วมมือกับ สจล. ในครั้งนี้จะช่วยยกระดับองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่การใช้งานจริง และเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อกำหนดแผนงานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาเมืองที่สามารถขยายผลได้ในระดับประเทศ