บางจาก เริ่มทดสอบเดินเครื่องหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายในไตรมาส 2 ปีนี้

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3 และภาค 12-13 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ 9 รูป ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสเริ่มเดินหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) โดยมี นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจากร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง
ทั้งนี้หน่วยผลิต Neat SAF 100% จากน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารหน่วยแรกของประเทศไทย ในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง ได้เริ่มทดสอบและเดินเครื่องอุปกรณ์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายในไตรมาส 2 ของปี 2569