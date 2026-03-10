"สภท." ร่วมกับ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดตรวจสุขภาพฟรี! สื่อมวลชน เนื่องใน "วันนักข่าว"

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.61ปี) กล่าวถึงการกิจกรรมการตรวจสุขภาพเนื่องในโอกาส “วันนักข่าว 5 มีนาคม” ประจำปี 2569 โดยสมาคมฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี! ให้กับสมาชิกสมาคมฯ-สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ณ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
"การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน” ตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางกรุงเทพมหานคร ยังคงเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง
พร้อมกันนี้ขอขอบคุณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ที่มอบอาหารกล่อง และข้าวปั้นญี่ปุ่น, บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด ที่มอบน้ำดื่ม เซเว่น มาให้บริการผู้ร่วมตรวจสุขภาพ และขอขอบคุณ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่, คุณมาลี มหาเจริญสิริ, และศูนย์สายตาทรีเฟรนด์, ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการกิจกรรมในครั้งนี้"