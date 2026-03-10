สสส. x เครือข่ายเป็นหูเป็นตาฯ มอบรางวัล Best Practice 16 โรงเรียนต้นแบบ “วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”

“อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องโชคชะตา หากแต่เป็นสิ่งที่ป้องกันได้… ด้วยความรักและการสะกิดเตือนกันในสังคม” แม้ในภาพรวมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะลดลงจาก 17,477 คน ในปี 2567 เหลือ 15,534 คน ในปี 2568 หรือคิดเป็น 11% แต่ทุกการสูญเสียบนท้องถนนยังคงทิ้งรอยแผลไว้กับครอบครัว และสังคม เพราะหนึ่งชีวิตที่จากไป อาจหมายถึงเสาหลักของบ้าน คุณหมอมือดี ที่จะช่วยชีวิตคนได้อีกเป็นร้อย หรืออนาคตของประเทศที่หายไปตลอดกาล อุบัติเหตุทางถนนจึงเป็นความร้ายแรง และเป็นสิ่งที่ “ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น” ด้วยความเชื่อว่า “ความปลอดภัยทางถนนสร้างได้” เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จึงเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ เพื่อเปลี่ยนท้องถนนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ผ่านพลังของเด็ก เยาวชน และโรงเรียน
ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ประธานเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม กล่าวว่า การลดความสูญเสีย และการส่งทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกวัน เป็นเป้าหมายสูงสุดของ เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม และ สสส. ตลอดจนเพื่อนภาคีความปลอดภัยทางถนนน โดยตั้งแต่ปี 2566 เครือข่ายฯ จึงได้สานพลังความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ กองบังคับการตำรวจจราจรกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท ไทย ฮอนด้า จำกัด สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตบางคอแหลม เขตบางรัก และเขตสาทร โดยมีการทำงานร่วมกับ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารส่วนต่างๆ ทั้งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูและนักเรียนแกนนำ และยังทำงานร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้ก่อการดีในพื้นที่ นายกเทศมนตรี กำนัน ตำบลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี ตลอดจน นายอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ในการช่วยกันบ่มเพาะความรู้ให้เด็กและเยาวชน หรือเรียกว่าติดกระดุมเม็ดแรกด้านวินัยจราจร
กับโจทย์ที่ว่า ทำอย่างไรให้เรื่องความปลอดภัยทางถนน กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เครือข่ายฯ จึงได้ริเริ่มให้ 16 โรงเรียนเครือข่าย ส่งผลงานแนวปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศ Best Practice ในการบูรณาการเรื่องความปลอดภัยทางถนน สู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆ เข้าประกวด ซึ่งจากการนำเสนอผลงานล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ต่างประทับใจ ยิ้มปลื้ม และเห็นความหวังในการปูพื้นฐานให้เรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเกิดขึ้นได้จริง
พร้อมส่งเสริมให้มีการนำไปขยายผลต่อ ซึ่งล้วนมีความโดดเด่น น่าสนใจ เช่น การออกแบบแอปพลิเคชันที่เด็กคุ้นเคย เป็นเครื่องมือเรียนรู้กฎจราจร การใช้กระบวนการเกม ศิลปะการแสดง ของดีวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสื่อสะกิดเตือนด้วยความรัก การใช้เครื่องมือง่ายๆ เช่น จดหมายเป็นสื่อรัก สะกิดเตือนพ่อแม่ให้สวมหมวกกันน็อก ตลอดจนการให้น้อง ๆ ร่วมคิดคำขวัญ สะกิดเตือนด้วยความรัก มีการปรับพื้นที่ทางกายภาพให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น การสร้างถนนจำลอง ทางเดินจำลอง ฝึกวินัยจริง เปลี่ยนกำแพงเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย ทางถนน การเปลี่ยนลานโล่ง เป็น Road Safety Zone ตลอดจนการฝึกแกนนำผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตาฯ ให้ทำหน้าที่ช่วยคุณครูดูแลความปลอดภัย รวมถึงการส่งต่อความรู้ให้รุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนเครือข่ายฯ
สำหรับงานมอบรางวัลผลงาน Best Practice จัดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยนอกจากทั้ง 16 โรงเรียน ได้มาจัดนิทรรศการแล้ว ยังมีภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน มาร่วมเรียนรู้ เพื่อเห็นโอกาสในการหนุนเสริมขยายผลต่อไป
ก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนัก10 สสส. กล่าวว่า ดีใจที่เห็นทุกโรงเรียนนำเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ และน่าสนใจ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผนการเรียนการสอน ทำให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของนักเรียน และทุกคนในสังคมต่อไป
16 โรงเรียนที่ได้รับมอบโล่รางวัล Best Practice โรงเรียนเครือข่ายผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตา สร้างความปลอดภัยทางถนน มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป ดังนี้
• โรงเรียนวัดลาดบัวขาว รางวัล Best Practice ด้านการพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นผู้นำ พี่สอนน้อง สร้างแกนนำ รุ่นต่อไป
• โรงเรียนวัดไทร รางวัล Best Practice ด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความมุ่งมั่น ถนนจำลอง สื่อสารคำขวัญ
• โรงเรียนวัดจันทร์ใน รางวัล Best Practice ด้านการริเริ่มสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ปรับกายภาพ พัฒนาสื่อความรู้
• โรงเรียนวัดราชสิงขร รางวัล Best Practice ด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ บูรณาการรายวิชา การมีส่วนร่วม ทุกชั้นปี
• โรงเรียนวัดบางโคล่นอก รางวัล Best Practice ด้านการริเริ่มสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ผ่านสื่อจำลองทางม้าลายและสัญญาณจราจร
• โรงเรียนวัดจันทร์นอก รางวัล Best Practice ด้านการพัฒนาจากข้อจำกัดที่มี ปรับกายภาพ เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านความปลอดภัย
• โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม รางวัล Best Practice ด้านการพัฒนานวัตกรรมด้วยวัฒนธรรมไทย บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ PHAI MODEL โอ้เอ้วิหารราย
• โรงเรียนวัดหัวลำโพง รางวัล Best Practice ด้านการพัฒนานวัตกรรมด้วยข้อมูล สัญญาใจ Board Games แพ้ไม่เหงา
• โรงเรียนวัดสวนพลู รางวัล Best Practice ด้านการริเริ่มสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการสร้างการเปลี่ยนแปลง จดหมายสื่อรัก
• โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม รางวัล Best Practice ด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านการสร้างบทละคร สวมบทบาท ศิลปะ หน้าที่พลเมือง
• โรงเรียนวัดม่วงแค รางวัล Best Practice ด้านการมีส่วนร่วมจากคุณครู นักเรียนทุกคน บูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เริ่มจากข้อจำกัด เริ่มจากสิ่งที่มีอย่างสร้างสรรค์ (วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพจริง)
• โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า รางวัล Best Practice ด้านการใช้พื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นประโยชน์ ปรับกายภาพ ขยายผล สู่ความร่วมมือ สปสช. พัฒนาความปลอดภัยอย่าง ต่อเนื่อง
• โรงเรียนวัดยานนาวา รางวัล Best Practice ด้านการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง สะสมแต้มความปลอดภัย ปรับกายภาพ ทางเดินเท้าเข้าโรงเรียน บูรณาการสู่วิชาสุขศึกษาและศิลปะ
• โรงเรียนวัดดอน รางวัล Best Practice “ด้านการพัฒนาผลงานที่ยั่งยืน ต่อยอดขยายผล บูรณาการความรู้ สู่ App Dare to Drive”
• โรงเรียนวัดสนามชัย รางวัล Best Practice ด้านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ปรับกายภาพสร้างพื้นที่ปลอดภัย
• โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน (สัจจามงคลรัฐราษฎร์นุกูล) รางวัล Best Practice ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาเยาวชน สมุดเล่มเล็ก บูรณาการภาษาไทย สุขศึกษา การงานอาชีพ (สะสมแต้มหนูน้อยนิรภัย สำรวจจุดเสี่ยง)
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมได้ทาง Facebook Page เป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม https://www.facebook.com/penhoopentar/