PPP Plastics มุ่งสร้าง Smart Recycling Hub แก้ปัญหาขยะพลาสติก ด้วยกลไกทางธุรกิจ

PPP Plastics จัดเสวนาและประชุมเครือข่ายภายใต้หัวข้อ “Driving Circularity Ecosystem” “ขับเคลื่อนการหมุนเวียนพลาสติกทั้งระบบ” เพื่อร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยกลไกทางธุรกิจ
โดยการจัดตั้งโมเดลศูนย์นวัตกรรมคัดแยกและแปรรูปวัสดุแบบสะอาด (Clean Material Recovery Facility – MRF) ในประเทศไทย มุ่งสร้างฮับรีไซเคิลครบวงจร หรือ Smart Recycling Hub ที่ตั้งเป้าจะนำพลาสติกใช้แล้วคุณภาพสูงกลับเข้าสู่ระบบการผลิตให้ได้อย่างน้อย 50,000 ตันต่อปี
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบัติการและนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะประธานเครือข่ายและนายกสมาคมความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ธนาคารโลก หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขัน (บพข.) สถาบันพลาสติก
รวมถึงผู้บริหารสมาชิก PPP Plastics ระดับ Investing Partners จาก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย หรือ Dow บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCและ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Tetra Pak ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายกว่า 150 ท่าน จากกว่า 50 องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วม ณ ห้อง Hall 1 อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
“เครือข่าย PPP Plastics มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของ Plastic Roadmap ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี เพื่อส่งเสริมการใช้และการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันทางเครือข่ายได้ก่อตั้งเป็น “สมาคม PPP Plastics” เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน การจัดประชุมในครั้งนี้จะช่วยเร่งการเดินหน้าของประเทศให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน โดยศูนย์นวัตกรรมคัดแยกขยะและแปรรูปวัสดุแบบสะอาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งในระบบการเก็บกลับพลาสติกใช้แล้วคุณภาพสูงเข้าสู่กระบวนการผลิต และป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม ในขณะที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายกลางตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่ไปกับความยั่งยืน” ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานเครือข่ายและนายกสมาคม PPP Plastics กล่าว
ภายในงานยังมีการนำเสนอกรอบภาพรวมเชิงนโยบายของ Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ และนโยบายและทิศทางการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและองค์ความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขัน (บพข.)ธนาคารโลก และ องค์กรความร่วมมือระดับโลกเพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติก (AEPW) โดยมีการนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมคัดแยกขยะและแปรรูปวัสดุแบบสะอาด (Clean MRF) รวมทั้งแผนการก่อสร้างและการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยสถาบันพลาสติกเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรภาคีเครือข่ายที่สนใจสามารถร่วมลงทุน และร่วมสนับสนุนด้านต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากภาคเอกชน ได้แก่ SCGC, Dow, GC, และ Tetra Pak ซึ่งเป็นสมาชิก Investment Partner ของ PPP Plastics ได้ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นในด้านประโยชน์ของการรวมพลังกันภายใต้ PPP Plastics ในการขับเคลื่อนระบบการหมุนเวียนพลาสติกในประเทศไทยและการสร้างระบบนิเวศการหมุนเวียนพลาสติกร่วมกัน อีกด้วย
โดยในช่วงท้าย ภรณี กองอมรภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการสื่อสารของ PPP Plastics ได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังสำคัญในการผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติกของประเทศไทยให้เกิดขึ้นจริง ผ่านความร่วมมือกับ PPP Plastics เพื่อให้การแก้ปัญหาการจัดการพลาสติกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกมิติและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ