ยูโอบี x 5 พันธมิตร มอบสินเชื่อสีเขียวระยะยาว 28,000 ล้านบาท สร้าง "Greenfield Data Center"

ธนาคารยูโอบี นำทัพธนาคารพันธมิตร 5 แห่ง มอบสินเชื่อสีเขียวระยะยาว มูลค่า 28,000 ล้านบาท ให้แก่ DayOne Data Centers เพื่อสนับสนุนการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการขยายตัวได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
โดยสินเชื่อนี้จะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ (Greenfield Data Center) เฟสแรก ที่ Chonburi Tech Park ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในปีนี้ โครงการนี้ถือเป็นดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกของ DayOne ในประเทศไทย ซึ่งต่อยอดจากความเชี่ยวชาญและผลงานของบริษัทที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วภูมิภาค
สำหรับธุรกรรมครั้งนี้ ธนาคารยูโอบี ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการ ที่ปรึกษาโครงสร้างทางการเงิน ผู้จัดการการจัดหาเงินกู้ และธนาคารผู้ดูแลบัญชี โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคาร CIMB HSBC ICBC KBANK และ OCBC (รวมเรียกว่า ผู้จัดการการจัดหาเงินกู้ร่วม) โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ล้ำสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค
นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล กรรมการผู้จัดการ Deputy CEO และ Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ธุรกรรมนี้สะท้อนศักยภาพของยูโอบีในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของอาเซียน ที่เชื่อมโยงเงินทุนข้ามพรมแดนเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยสู่การเป็นฮับดาต้าเซ็นเตอร์ระดับนานาชาติ จากความต้องการด้านคลาวด์และการประมวลผลข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราได้นำจุดแข็งของธนาคารด้านโครงสร้างดีลและความเข้าใจตลาด มาช่วยให้นักลงทุนเทคโนโลยีระดับโลกเชื่อมั่นในการลงทุนในไทย พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคต”
การมอบสินเชื่อสีเขียวที่วงเงินสูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มธนาคารพันธมิตรในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่พร้อมรองรับอนาคตและยึดมั่นในความยั่งยืน การสนับสนุนโครงการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกของ DayOne ในประเทศไทยยังถือเป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่ด้านนวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเติบโตทางดิจิทัลระยะยาว เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ ชุมชน และเศรษฐกิจโดยรวม ./