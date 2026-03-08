xs
ครั้งแรกกลางกรุงเทพฯ!! จุฬาฯ ปั้นสยามสแควร์สู่ “World Dance Carnival” เทศกาลเต้นนานาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าผลักดัน Soft Power ไทย ผ่านการสร้างเทศกาลสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ “World Dance Carnival” ขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2569 ที่เปลี่ยน Siam Square Walking Street ให้กลายเป็น World Cultural Street แห่งการเต้นใจกลางกรุงเทพฯ เปิดพื้นที่ให้ผู้คนจากหลากหลายประเทศได้มาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านศิลปะการเคลื่อนไหว


เทศกาลครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตจาก 10 ประเทศ ที่ร่วมส่งตัวแทนนักเต้นและศิลปินวัฒนธรรมเข้าร่วมสร้างสีสันให้กับเมือง โดยมีนักเต้นทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 100 ชีวิต ร่วมถ่ายทอดศิลปะการเต้นมากกว่า 20 รูปแบบ ตั้งแต่การเต้นร่วมสมัย การเต้นพื้นเมือง ไปจนถึงสตรีทแดนซ์ สร้างบรรยากาศให้สยามสแควร์กลายเป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมของคนเมืองและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก


ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า งาน World Dance Carnival มีเป้าหมายในการพัฒนาสยามสแควร์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของเมือง หรือ “Dance Square” ที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะการเต้นบนเวทีระดับนานาชาติ

“เราอยากให้สยามสแควร์เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถออกมาแสดงออก แบ่งปันพลังสร้างสรรค์ และพบปะผู้คนจากทั่วโลก ผ่านศิลปะการเต้นซึ่งเป็นภาษาสากลที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน” ศ.ดร.วิเลิศ กล่าว


การจัดงานครั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ “Siam Square Walking Street for All” ที่มุ่งเปิดพื้นที่สาธารณะของเมืองให้ผู้คนทุกวัย ทุกวัฒนธรรม สามารถมาร่วมใช้พื้นที่และสร้างประสบการณ์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมกลางเมือง

ตลอดทั้งวัน สยามสแควร์จะถูกเนรมิตให้เป็นเทศกาลแห่งการเต้นและวัฒนธรรมที่เปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางวันกับกิจกรรม International Fair & Street Food ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ที่รวบรวมบูธวัฒนธรรมจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ พร้อมสตรีทฟู้ดนานาชาติให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลอง


ในช่วงเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น. จะมีไฮไลต์สำคัญอย่าง The Grand Parade & Opening Ceremony ขบวนพาเหรดการเต้นจากนานาประเทศที่มาพร้อมเครื่องแต่งกายสีสันตระการตา เพื่อเปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการ
ต่อเนื่องด้วยกิจกรรม 4 Open Dance Class กลาง Walking Street (18.00 – 20.00 น.) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองเรียนเต้นคลาสพื้นฐาน (First-Step) พร้อมชมการสาธิตจากนักเต้นมืออาชีพ ผ่าน 4 โซนกิจกรรม ได้แก่ Urban Groove – K-Pop, Hip Hop, Waacking และ Shuffle, Vertical Zone – Pole Dance และกายกรรม (Acrobatics), Tropical Beats – Ballroom, Argentine Tango, Salsa และ Bachata และ Ethnic City – Bellydance, Bollywood รวมถึง Piloxing และ Zumba

เมื่อค่ำคืนมาถึง เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ถนนสยามสแควร์เปลี่ยนเป็น The Largest Outdoor Dance Party ฟลอร์เต้นรำกลางแจ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมเต้นในสไตล์ที่ชื่นชอบ ผ่าน 4 โซน ได้แก่ Cypher & Random Dance, Swing Dance Party, Salsa & Bachata Party และ Argentine Tango Milonga


งาน World Dance Carnival จัดโดย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ร่วมกับ AIS Siam Square และ Rumpuree Dance Studio โดยมีเป้าหมายผลักดันให้เทศกาลนี้กลายเป็น Iconic Festival ของสยามสแควร์และกรุงเทพฯ ที่สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก และสร้างภาพจำใหม่ให้ย่านสยามสแควร์ในฐานะพื้นที่สร้างสรรค์ระดับนานาชาติของเมือง

