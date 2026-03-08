ชี้เหตุอากาศร้อนจัด “ประเทศแถบอาเซียน” มี.ค.-เม.ย. 69

🎯ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Sonthi
Kotchawat อธิบายถึงสาเหตุสภาพอากาศร้อนจัดในประเทศแถบอาเซียน (ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลก) ช่วงฤดูร้อนปีนี้
1. สำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกคาดการณ์ว่าปี 2026 ประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกจะได้รับผลกระทบโดยปีนี้เป็น 1 ใน 4 ปีของปีที่มีอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้จะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี
2.สาเหตุหลักของอากาศร้อนจัดในเอเชียช่วงฤดูร้อนปี 2026
• ปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
-การอุ่นตัวที่รวดเร็วของผิวดินโดยในภูมิภาคเอเชียจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเกือบ 2 เท่า เนื่องจากมีพื้นที่แผ่นดินขนาดใหญ่ซึ่งเก็บความร้อนได้ดีกว่าในมหาสมุทรและทะเล
-การละลายของน้ำแข็งในทวีปอาร์ก ติกขั้วโลก ซึ่งงการลดลงของน้ำแข็งในทะเลแบเรนต์ส (Barents Sea)ส่งผลกระทบต่อทิศทางของกระ แสลมกรด (Jet Stream)ที่พัดจากจากซีกโลกตะ วันตกไปยังโลกตะวันออกนำพาอากาศที่ร้อนและแห้งจากทะเลทรายมายังประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทำให้เกิดคลื่นความร้อนในเอเชียบ่อยขึ้นและรุน แรงขึ้น
-การเปลี่ยนผ่านของภาวะ La Niña โดยในช่วงต้นปี 2026 ปรากฏ การณ์ La Niña เริ่มอ่อนกำลังลงและเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเป็นกลาง (Neutral) ส่งผลให้ปริมาณฝนลดลงต่ำกว่าปกติประมาณ 30-40% ในบางพื้นที่ เช่น ภาคเหนือของไทย ทำให้เกิดความร้อนสะสมได้มาก
-การก่อตัวของ El Niño โดยมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ El Niño อาจจะกลับมาเต็มตัวในช่วงกลางปี 2026 (ประมาณเดือนกรกฎาคม) ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งและจัมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ปัจจัยระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
-อิทธิพลของหย่อมของความกดอากาศต่ำในประเทศ โดยหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน (Heat Low) จากดวงอาทิตย์เข้ามาปกคลุมพื้น ที่แผ่นดินทำให้อากาศนิ่งและระบายความร้อนออกได้ยาก
-ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island) โดยในมหานครใหญ่อย่างกรุงโซล โตเกียว ปักกิ่ง เดลี และกรุงเทพฯ จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นคอนกรีตและการระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ทำให้อุณหภูมิในเมืองสูงกว่าพื้นที่รอบนอกประมาณ 2°C ถึง 7°C
-ความชื้นสัมพัทธ์สูงโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความ ชื้นพัดมาจากทะเลอันดามันและจากมหาสมุทรแปซิฟิคเข้ามาบนแผ่นดินเมื่อรวมกับความร้อนจากที่อุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้อัตราการระเหยและการระบายของเหงื่อลดลง ส่งผลให้ดัชนีความร้อน (Heat Index) หรืออุณหภูมิที่รู้สึกจริงพุ่งสูงกว่า 50°C ในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเกิดโรคเพลียแดด ตะคริวและ ฮีทสโตรกมากขึ้น