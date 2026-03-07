ผู้ว่า ธปท. มอบโล่เกียรติคุณ 14 รางวัล “ลับคมความคิด” ครั้งที่ 19

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เกียรติมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ให้กับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ได้รับการคัดเลือกในการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ “ลับคมความคิด” ครั้งที่ 19 จากผลงานของสมาชิกสมาคมฯ จากองค์กรสื่อสมาชิกต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือก ในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568/2569 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ABC โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว จำนวน 14 รางวัล
สำหรับบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ “ลับคมความคิด” ครั้งที่ 19 ที่ได้รับการคัดเลือก ในแต่ละประเภทจำนวน 14 รางวัล มีดังนี้
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
- รางวัลที่ 1 เรื่อง วิกฤติ&โอกาสส่งออกไทย : กรณีศาลสูงสุดสหรัฐฯ ตัดสินคดี “มาตรการภาษีทรัมป์” โดย นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ สังกัด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
- รางวัลที่ 2 เรื่อง อนาคตเศรษฐกิจไทยบนสมรภูมิ “สหรัฐฯ VS จีน” คนละครึ่งหรือเลือกข้าง ทางรอดสุดท้ายเปลี่ยนชะตาประเทศ โดย นายวสวัตติ์ โอดทวี สังกัด หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
- รางวัลที่ 3 เรื่อง Regaining a lucrative tourism market โดย นางสาวมลภษร ชูวงษ์ สังกัด หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
- รางวัลชมเชย เรื่อง ‘ฐานะการคลังไทย’ สัญญาณเตือนจาก ‘เครดิตเรตติ้ง’ สู่ ‘แผนการคลังระยะปานกลาง’ ฉบับปฏิรูป โดย นายนครินทร์ ศรีเลิศ สังกัด หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ประเภทสื่อโทรทัศน์
- รางวัลที่ 1 เรื่อง คลินิกแก้หนี้ สร้างโอกาสใหม่ให้มนุษย์เงินเดือน โดย นางสาวขนิษฐา อมรเมศวรินทร์สังกัด สำนักข่าวไทย ช่อง 9 MCOT
- รางวัลที่ 1 เรื่อง “จับตากลุ่มทุนรุกป่าตะวันออก” โดย นางลักขณา หมานระเด่น สังกัด สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
- รางวัลที่ 2 เรื่อง “ส่งออกไทย” เสี่ยงวิกฤตซ้ำ! เผชิญหน้าภาษีสหรัฐฯ – การเมืองไม่นิ่ง โดย นางสาวธาราภรณ์ ฤกษ์ดี สังกัด สถานีโทรทัศน์ PPTV HD36
ประเภทสื่อวิทยุ
- รางวัลที่ 1 เรื่อง ภาครัฐยกระดับตัดวงจรบัญชีม้า โดย นายเอกวิณ กากะนิก สังกัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ประเภทสื่อออนไลน์
- รางวัลที่ 1 เรื่อง กับดักหนี้คน Gen Z : วิกฤตการณ์หนี้ที่ซ่อนตัวในความสะดวกสบายยุคดิจิทัล โดย นางสาวดาริน วิวัฒน์เจริญพงศ์ สังกัด สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
- รางวัลที่ 2 เรื่อง ผูกขาดค่า GP–กินรวบขนส่ง! สั่นคลอน ‘อีคอมเมิร์ซ’ ไทย จับตาจุดเปลี่ยนค้าปลีกดิจิทัลโดย นางสาวปานฉัตร สินสุข สังกัด หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
- รางวัลที่ 3 เรื่อง เจาะ Open Data เปิด “3 มายากลก๊าซเรือนกระจก” เมื่อทุนใหญ่ฟอกเขียว–ป่าหาย คนไทยเสี่ยงโลกเดือด โดย นางสาวชนิตา งามเหมือนสังกัด Onlinenewstime
- รางวัลชมเชย เรื่อง Wellbeing Economy เมื่อ “สุขภาวะ” กลายเป็นเครื่องมือชี้วัดเศรษฐกิจอันใหม่ ไทยต้องลดความเสี่ยงจากหนี้ครัวเรือนและ Aging Society โดย นายวุฒิกร สินธุวาทิน และ นางสาวกวินทิพย์ สีดามาตร์ สังกัด BrandAge
- รางวัลชมเชย เรื่อง เมื่อธรรมาภิบาล “ตลาดทุนไทย” ถูกท้าทาย ผู้คุ้มกฎ แก้เกมกลโกง ได้ทันหรือไม่ ??? โดย นางจารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช สังกัด สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
- รางวัลชมเชย เรื่อง พ.ร.ก.อาชญากรรมไซเบอร์ ป้องกัน หรือ พันธนาการ โดย นางสาวอัมพวัน อยู่กระทุ่ม สังกัด หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360