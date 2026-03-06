อุตุฯ เตือนอากาศร้อนจัด ! เผย 12 จังหวัดเสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนวันนี้

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง และ พยากรณ์อากาศ 6 วันล่วงหน้า 🌡️🌦️(วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569)
ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง และ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดวานนี้ วัดได้ 38.0 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
⛈️⚡️🌪️เผย 12 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อภัยพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี กับอีก 25 จังหวัดที่มีความเสี่ยงปานกลาง อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคกลาง
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (6 มี.ค. 69)
ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย
ขณะที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
😷 สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงปานกลาง
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (ช่วงวันที่ 7 – 12 มี.ค. 69)
ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมีลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 6 – 12 มี.ค. 69 จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
🛰️ข้อควรระวัง: ในช่วงวันที่ 7 – 12 มี.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน และระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
ส่วนสถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 5 - 6 มี.ค. 69) : ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 2.3, 4.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา, ขนาด 3.5, 3.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด
🌡️☀️ทั้งนี้อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทย เมื่อวานนี้ (5 มี.ค. 69) วัดได้ 38.0 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
🌡️☀️ อุณหภูมิสูงสุดบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวานนี้ (5 มี.ค. 69) วัดได้ 37.1 องศาเซลเซียส ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร