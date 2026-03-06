ยูนิโคล่ x มูลนิธิราชพฤกษ์และกรุงเทพมหานคร สานต่อโครงการ Let’s Grow Together

ยูนิโคล่ จับมือมูลนิธิราชพฤกษ์และกรุงเทพมหานคร สานต่อโครงการ Let’s Grow Together จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมอบอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ให้ชาวไทย รวมกว่า 15,028 ต้น
ยูนิโคล่ ประเทศไทย แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เดินหน้าโครงการ Let’s Grow Together กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่ออากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ให้กรุงเทพฯ จำนวน 150 ต้น กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ เป็นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่หนึ่งในโครงการสวน 15 นาทีของกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนพนักงานจาก บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) ร่วมกับตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ตลอดจนบุคคลทั่วไป กว่า 132 คน ณ วัดทอง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46
โครงการ Let’s Grow Together เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2566 โดยตลอดทั้งโครงการได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วรวมกว่า 15,028 ต้น เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ จังหวัดกรุงเทพฯ เชียงราย เชียงใหม่ และ ราชบุรี และได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาในการร่วมปลูกต้นไม้ทั้งจากสถานศึกษาและรวมถึงพนักงานของบริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กว่า 7,200 คน และยูนิโคล่ยังนำรายได้จากการจำหน่ายถุงกระดาษที่หน้าร้านสาขา ซึ่งเป็นการจำหน่ายแบบไม่แสวงหาผลกำไร บริจาคสนับสนุนให้กับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยเป็นปีที่ 3 โดยถุงกระดาษทำจากวัสดุรีไซเคิลที่ผ่านการรับรองจาก FSC (Forest Stewardship Council) ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะการดำเนินธุรกิจ 15 ปีของยูนิโคล่ ประเทศไทย ยูนิโคล่ยังคงเดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทั้งประเทศ และพร้อมมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในประเทศไทย