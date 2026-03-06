ไทยประกันชีวิต ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2025 ระดับ “AA”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2568 หรือ SET ESG Ratings 2025 โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ “TLI” ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2025 ในระดับ “AA” ตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยประกันชีวิต ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงการดำเนินการในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างรอบด้าน
นายเคียน ฮิน ลิม ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การได้รับการจัดอันดับดังกล่าว สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานที่เป็นเลิศทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ทั้งยังสะท้อนถึงการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมประกันภัย และมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ ในปี 2568 ไทยประกันชีวิต ยังได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เข้าอยู่ในทำเนียบของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ปี 2566- 2568) ทั้งนี้ บริษัทยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเกณฑ์การประเมินของ FTSE Russell ESG Scores ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นำมาใช้ทดแทน SET ESG Ratings ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป
ไทยประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน ที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย” โดยมีกรอบและกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 3 มิติ “TLI”คือ 1) Trusted Partner ตอบโจทย์ทุกความไว้วางใจ: สะท้อนมิติเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบทุกความต้องการภายใต้พื้นฐานธรรมาภิบาลที่ดี 2) Life Inclusion เชื่อมประสบการณ์สู่โอกาส: สะท้อนมิติสังคม ด้วยการสร้างโอกาสแห่งการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และการให้ความรู้ทางการเงินและการประกันชีวิตให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ 3) Infinite World พร้อมส่งต่อโลกที่ดีกว่า: สะท้อนมิติสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่การใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตสำหรับคนรุ่นต่อไป