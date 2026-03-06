รายแรกของไทย!! นิปปอนเพนต์ คว้า EPD International มาตรฐานการประกาศข้อมูลสิ่งแวดล้อมระดับสากล

"นิปปอนเพนต์" แบรนด์สีรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรอง Environmental Product Declaration (EPD) International ภายใต้การดำเนินงานของ International EPD System ซึ่งเป็นมาตรฐานการประกาศข้อมูลสิ่งแวดล้อมระดับสากลที่ได้รับการยอมรับและครอบคลุมในหลายประเทศทั่วโลก
วัชระ ศิริฤทธิชัย General Manager บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การรับรองนี้อ้างอิงกระบวนการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการหลังการใช้งาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน ISO 14025 และ EN 15804 โดยข้อมูลทั้งหมดผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระระดับนานาชาติอย่าง TÜV SÜD สะท้อนถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล
“การได้รับ EPD International ครั้งนี้ ตอกย้ำถึงบทบาทของนิปปอนเพนต์ในฐานะแบรนด์สีสากลจากประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลกและยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติมาโดยตลอด มาตรฐานและเทคโนโลยีของนิปปอนเพนต์ได้รับการพัฒนาให้เหนือกว่าข้อกำหนดพื้นฐานของอุตสาหกรรมอยู่แล้ว การได้รับ EPD International จึงเป็นการนำความเป็นสากล ทั้งด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมาสู่อุตสาหกรรมสีไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกอย่างยั่งยืน เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสีนวัตกรรมที่ผสานคุณภาพ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกที่เราเคารพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว” คุณวัชระกล่าว
โดย EPD International ที่นิปปอนเพนต์ได้รับ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว อาทิ มาตรฐาน LEED v4.1 ได้ ช่วยเสริมศักยภาพให้กลุ่มดีเวลลอปเปอร์ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง สถาปนิกและผู้ออกแบบ สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงด้านข้อกำหนด (Compliance) และยกระดับโครงการไทยสู่มาตรฐาน Global Benchmark
ด้าน นัฐชานันท์ จิวะมาวิน Senior Manager, Business Assurance Department (BA) จาก TÜV SÜD ประเทศไทย กล่าวถึงเทรนด์ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสูงขึ้น และทำให้การยื่นขอรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีความเข้มงวดและเป็นสากลมากขึ้น เนื่องด้วยลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างมองหาผู้ประกอบการที่มีจิตสาธารณะและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง จึงทำให้มาตรฐาน EPD International ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกๆ ของโลกที่มุ่งเน้นเจาะลึกการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง กลายเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงภายใต้การทำงานของกลุ่มสถาปนิกและผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
สำหรับการรับรองในครั้งนี้ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ สีรองพื้น สีน้ำทับหน้าฟิล์มด้าน กึ่งเงา และเหลือบเงา รวมถึงผลิตภัณฑ์ยอดนิยม เช่น สีนวัตกรรมทาภายในเพื่อสุขภาพ นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ สีนวัตกรรมทาภายนอก นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ และ สีรองพื้น 5100 วอล ซีลเลอร์ โดยทั้งหมดสะท้อนถึงความตั้งใจของนิปปอนเพนต์ในการผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสีจากญี่ปุ่น เข้ากับมาตรฐานความโปร่งใสระดับโลก เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับทุกโครงการ
ทั้งนี้ นิปปอนเพนต์ยังเชื่ออีกว่า “คุณภาพของพื้นที่อยู่อาศัย” ไม่ได้วัดเพียงความสวยงามของสีสัน แต่รวมถึงผลกระทบที่เราทิ้งไว้ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว การได้รับ EPD International จึงไม่ใช่เพียงการรับรองผลิตภัณฑ์ หากแต่เป็นคำมั่นสัญญาของแบรนด์ในการพัฒนานวัตกรรมที่รับผิดชอบ โปร่งใส และพร้อมเติบโตไปกับอุตสาหกรรมไทยสู่มาตรฐานระดับโลกอย่างยั่งยืน